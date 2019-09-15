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"Хочеться розквітнути": кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.09.2019 - 12:03
"Хочеться розквітнути": кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка розповіла про закулісся Танців з зірками 2019

Тіна Кароль поєднує кар'єру співачки з амплуа ведучої проекту Танці з зірками 2019. Колись вона вже стояла на сцені самого танцювального шоу країни ( в першому сезоні програми артистка вперше приміряла на себе роль ведучої) і тепер повернулася знову, щоб з ефіру в ефір блищати в розкішних вбраннях і випитувати секрети в учасників та зіркових суддів! У програмі "Світське життя" зірка зізналася Каті Осадчій, що сумувала за проектом.

Катю цікавило, чекала співачка повернення на головний паркет країни в якості ведучої. "Дуже хотілося. Дивлюся на Юру і заздрю", - заявила Тіна.

Артистка розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися в новому амплуа.

&quot;Хочеться розквітнути&quot;: кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання

Фото: Тіна Кароль і Юрій Горбунов (instagram.com/tina_karol)

"Найскладніше – концентрувати увагу на тексті. Прямий ефір відкриває всі недоліки кожного. Повірте мені", - запевнила артистка.

На кожен ефір Тіна замовляє сукні, в основному від українських дизайнерів. Катя зазначила, що співачка прикладає руку до створення своїх сценічних образів і вносить коректив в їх вигляд.

"Якщо ти сама собі не покроїш, то тобі ніхто нічого не підкаже – це все, як ти відчуваєш. Ти повинна бути глэмори завжди або відтворити лук, образ з червоної доріжки", - вважає співачка.

Поп-діва розповіла про розкішну сріблясту сукню від українського дизайнера Каті Сільченко, в якій з'явилася на першому прям ефірі проекту Танці з зірками 2019.

&quot;Хочеться розквітнути&quot;: кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Є прототип відомої сукні від Versace, і в цьому питанні ок, тому що це підходить до Танців з зірками - там ролі. І ведучі – це теж ролі. Ви побачите шоу. Буде навіть ефір кохання, я сподіваюся Дан Балан не прийде", - кокетливо розсміялася артистка.

Також Тіна розповіла, що автором її нової запальної пісні "Вабити" є українська реп-виконавиця Alyona Alyona. Примітно, що композиція зовсім не характерна для рэперши, та і для Тіни це стало прекрасним эксперементом.

&quot;Хочеться розквітнути&quot;: кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Я кажу всім своїм: "Якщо я буду такий, це вас не спантеличить?" А вони відповідають: "Ні, ми чекали на таке!" Всі хочуть почути "Пупсик", "Шиншилу" і т. д. Я була максимально грайливою, це мій настрій. Це не тому, що я закохалася або до когось ставлюся кокетливо. Це дійсне мій настрій. Хочеться розквітнути", - зізналася зірка.

Відео: YouTube-канал "Світське життя"

Раніше Тіна Кароль постала перед шанувальниками в топі і трусиках під час пляжної фотосесії в Лос-Анджелесі.

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