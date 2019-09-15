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В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.09.2019 - 09:52
В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала кадр, зроблений на пляжі в США

Тіна Кароль зводить з розуму прихильників не тільки своїми розкішним вбранням під час світських виходів і прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019, але і показує ефектні фотосети, перед якими фанам складно встояти. Знімки поп-діви стають все більш гарячими та відвертими – вона більше не приховує свою сексапільність і чуттєвість, а із задоволенням демонструє її на серії пікантних знімків. Більшість з них зроблено під час робочої поїздки Тіни в США цього літа. Вона встигла не тільки відзняти матеріал для нового кліпу "Вабити", але і влаштувати жарку пляжну фотопрогулянка. Тіна опублікувала одне з раніше невиданих фото на сторінці в Instagram.

Вона позує на пляжі біля океану, притулившись до опор величезного мосту, який йде у воду. На зірці – чорний комлект-двійка, що складається з трусиків і топа з відкритою лінією плачейи і рукавами три чеверті.

В її волоссі грає бриз, окремі пасма злегка вибились на обличчя. Вона дивиться в камеру впритул пильним магнетичним поглядом.

В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Вже знайомий фотосет підкорив шанувальників Тіни з перших кадрів, а тепер вони лише вкоренилися в думці, що вона виглядає розкішно.

  • Дуже красива і елегантна навіть в такому образі
  • Яка красуня! Так це вже точно щось, красуня, сексі, богиня
  • Красиве фото
  • Дика левиця, ти моя цариця. Тіночка, ви моя королева
  • На цьому фото ти супер
  • Така, прям вах!
  • Фігура!
  • Дуже красива, погляд зачаровує
  • Тіна ви прекрасна!

Скріншот комметариев

Тіна Кроль раніше вже публікувала кадри в аналогічному образі. Тоді вони справили в мережі не менший фурор.

В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

В трусиках і топі: Тіна Кароль полонила сексапільними формами у воді

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль спокусив мережу фото з басейну в сріблястому купальнику оригінального крою.

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