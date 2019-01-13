Екс-кохана Козловського показала "гарячі" фото з відпочинку

Раміна Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

Дівчина відправилася відпочивати в компанії молодшої сестри

Раміна Эсхакзай, колишня дівчина українського співака Віталія Козловського, який нещодавно поділився спогадами про дитячий новорічний ранок, відправилася на відпочинок в сонячну Шрі-Ланку разом зі своєю сестрою. Звідти вона регулярно постить в Instagram багато відвертих фото, на яких видно апетитні форми моделі.

Раміна Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

До речі, дівчина опублікувала фото, на яких вона читає книгу під назвою "Колишні". Чи не натяк це на попередні стосунки? На фото дівчина також демонструє апетитні форми.

"Схоже, з дитинства була задротом і "мудаки" у мене не затримувалися, не те що не затримувалися, навіть не траплялися", - пише Раміна під фотографією.

Раміна Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

В одній з публікацій дівчина нарікає на те, що користувачі дорікають їй через зайву відвертість фото. На що дівчина відповідає: "Sorry, я на відпочинку, на пляжі, в купальнику, це норм для даної обстановки".

Скріншот поста (фото: instagram.com/raminalalala/)

Також дівчина опублікувала відео з запальними танцями, які вона виконує разом зі своєю молодшою сестричкою.

Відео: instagram.com/raminalalala/)

Фото со страницы Рамины Эсхакзай (instagram.com/raminalalala/)

Деякі користувачі захоплюються відвертістю дівчини, деякі критикують. Шанувальники ж радять не звертати увагу на хейтерів і насолоджуватися відпочинком.

"Цю фотку Раміна, потрібно зробити для календаря", - пише bergmonik33.

"Якось зіпсувало враження це фото. Навіщо? Є безліч інших поз", - критикує _l_i_z_o_n_k_a.

"Це фотошоп, чи реально такі величезні ляхи", - пише хейтер rsan.28.

"Яка соковита. Ненавиджу худі кістки, взагалі не апетитно", - захоплюється missmarina12.

"Відкрила Instagram, а там ваша Фудзіяма, ця поза вже цієї осені у Седокової Аннусі, поза невдала і неестетична. І тут не важливо худа або товста людина, просто вульгарщина і все", - критикує dresses.nik.

"Спасибі за красу. Решта нехай заздрять", - захоплюється bogdan_liudnikov.

"Красива фігура! Купальник на засмаглому тілі взагалі отпад", - пише zakharova_evgesha_.

Скріншот коментарів: instagram.com/raminalalala/)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні.

До речі, учасник "Топ-моделі по-українськи" знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою.