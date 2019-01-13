Экс-возлюбленная Козловского показала "горячие" фото с отдыха

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

Девушка отправилась отдыхать в компании младшей сестры

Рамина Эсхакзай, бывшая девушка украинского певца Виталия Козловского, который недавно поделился воспоминаниями о детском новогоднем утреннике, отправилась на отдых в солнечную Шри-Ланку вместе со своей сестрой. Оттуда она регулярно постит в Instagram много откровенных фото, на которых видны аппетитные формы модели.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

Ксати, девушка опубликовала фото, на которых она читает книгу под названием "Бывшие". Не намек ли это на предыдущие отношения? На фото девушка также демонстрирует аппетитные формы.

"Похоже, с детства была задротом и "мудаки" у меня не задерживались, не то что не задерживались, даже не попадались", - пишет Рамина под фотографией.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala/)

В одной из публикаций девушка сетует на то, что пользователи упрекают ее в излишней откровенности фото. На что девушка отвечает: "Sorry, я на отдыхе, на пляже, в купальнике, это норм для данной обстановки".

Скриншот поста (фото: instagram.com/raminalalala/)

Также девушка опубликовала видео с зажигательными танцами, которые она исполняет вместе со своей младшей сестренкой.

Видео: instagram.com/raminalalala/)

Фото со страницы Рамины Эсхакзай (instagram.com/raminalalala/)

Некоторые пользователи восхищаются откровенностью девушки, некоторые критикуют. Поклонники же советуют не обращать внимание на хейтеров и наслаждаться отдыхом.

"Эту фотку Рамина, нужно сделать для календаря", - пишет bergmonik33.

"Как-то подпортило впечатление это фото. Зачем? Есть множество других поз", - критикует _l_i_z_o_n_k_a.

"Это фотошоп, или реально такие огромные ляхи", - пишет хейтер rsan.28.

"Какая сочная. Ненавижу худые кости, вообще не аппетитно", - восхищается missmarina12.

"Открыла Instagram, а там ваша Фудзияма, эта поза уже была этой осенью у Седоковой Анечки, поза неудачная и неэстетичная. И тут не важно худой или толстый человек, просто пошлятина и все", - критикует dresses.nik.

"Спасибо за красоту. Остальные пускай завидуют", - восхищается bogdan_liudnikov.

"Красивая фигура! Купальник на загорелом теле вообще отпад", - пишет zakharova_evgesha_.

Скриншот комментариев: instagram.com/raminalalala/)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини.

Кстати, участник "Топ-модели по-украински" снялся в пикантном фотосете с известной певицей.