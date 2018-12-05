Участник Топ-модели по-украински снялся в пикантном фотосете с известной певицей

Фото: Егор Степаненко (instagram.com/yegor_stepanenko)

Артистка позировала в нижнем белье вместе с Егором Степаненко

Участник модного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Егор Степаненко нередко позирует с оголенным торсом - не зря его называют самым мужественным героем проекта. Парень рассказал, что после участия в шоу его жизнь сильно изменилась - стали поступать заказы на работу моделью и съемки в рекламе.

Так, он даже снялся в пикантной фотосессии с украинской певицей Анной Добрыдневой. На фото они позируют в одном нижнем белье.

Фото: Егор Степаненко и Анна Добрыднева (Новый канал)

"Жизнь завертелась, и мне это очень нравится, – рассказал Егор Степаненко во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – Я раньше и подумать не мог, что, к примеру, буду сниматься в рекламе нижнего белья вместе с экс-вокалисткой "Пара Нормальных" Аней Добрыдневой. Там работали еще две модели – парень и девушка. На девушках было красивое нижнее белье, на нас со вторым парнем – брюки. Было горячо! И вышло неплохо".

Фото: Егор Степаненко и Анна Добрыднева (Новый канал)

Егор уверяет – на проект он пошел не ради подписчиков в соцсетях и не чтобы стать модным блогером. Он хотел попробовать себя в моделинге. Сейчас он совмещает работу моделью с учебой в универе. Собирает портфолио и планирует поехать работать за границу по контракту.

Фото: Егор Степаненко и Анна Добрыднева (Новый канал)

"После проекта на меня посыпались заказы, – признался Степаненко. – Поработал практически со всеми фотографами, с которыми познакомился во время съемок в реалити. На обложку Vogue я еще не попал, но снялся для нескольких кампейнов".

Напомним, солистка The Hardkiss приняла участие в подводной съемке "Топ-модели по-украински". Когда участники узнали, кто станет их партнером по съемке, их восторгу не было предела. К слову, выглядели они весьма впечатляюще.

Ранее мы сообщали, каким будет новый сезон "Топ-модели по-украински". К слову, кастинги уже открыты.

Отметим, что одна из наиболее обсуждаемых пар проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрий Топоринский и Яся Крутова рассказали, как зарождалась их любовь.Примечательно, что на момент прихода в шоу, у Яси был молодой человек, о существовании которого знал Топоринский.

Видео: РБК-Украина