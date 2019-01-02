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Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2019 - 15:17
Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини
Фото: Изабель Гулар (instagram.com/izabelgoulart)

Известные красотки отправились на отдых в жаркие края

В новогодние праздники многие знаменитости отправляются отдохнуть и понежиться на солнышке куда-нибудь, где тепло, ласковые волны и теплый песок. В их числе и знаменитые модели, которые улетели кто куда и с удовольствием делятся с поклонниками яркими пляжными снимками.

27-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски осталась верна себе и опубликовала откровенное фото. На нем красотка позирует в красном мини-бикини, которое едва прикрывает ее самые откровенные места. "Прощай, 2018", - лаконично подписала фото Ратаковски. Кадр явно восхитил ее поклонников - снимок собрал уже более 1,7 млн. лайков. Где она отдыхает, Эмили предпочла не сообщать.

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Фото: (instagram.com/emrata)

37-летняя мама двоих детей Алессандра Амбросио праздничные каникулы проводит в родной Бразилии. Уже традиционно модель отдыхает с друзьями и подругами и радует подписчиков фото в купальнике. Звезда выложила красочное фото, на котором она позирует спиной в синем бикини, с улыбкой глядя через плечо. Алессандра дополнила пляжный "лук" соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Фото: (instagram.com/alessandraambrosio)

Знаменитая украинская модель Алина Байкова отправилась на "остров миллионеров" Сен-Барт и поделилась несколькими яркими фото.

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Фото: (instagram.com/alina_baikova)

На них 30-летняя красотка демонстрирует точеную фигуру в разных купальниках, принимая соблазнительные позы на пляже или же яхте.

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Фото: (instagram.com/alina_baikova)

34-летняя бразильская манекенщица Изабель Гулар тоже решила отдохнуть на родине. Модель вовсю веселится на одном из островов Фернанду-ди-Норонья, недалеко от берегов Бразилии. На крайнем снимке она похвасталась терракотовым купальником и забавными "пляжными носками".

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини

Фото: (instagram.com/izabelgoulart)

28-летняя модель Джордан Данн, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, восхитила откровенным фото, сделанным на райском Бали.

Все на отдых: знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикиниФото: (instagram.com/jourdandunn)

Напомним, украинская певица Оля Полякова восхитила пляжным фото из Майами. Поклонники особо отметили ее стройную фигуру и длинные ноги.

Мы также писали о том, что 52-летняя актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике. 

Ранее победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах. Девушка засыпала соцсеть снимками в бикини, демонстрируя свое гибкое тело.

"Прямо балерина": Оля Полякова восхитила пляжным фото из Майами 52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
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