Після Золотого глобуса: Джулія Робертс пішла у відрив (фото)

Фото: Джулія Робертс (instagram.com/juliaroberts)

Смачний гамбургер і кохана людина поруч, а не нагороди роблять Робертс щасливою

Найнесподіваніший і стильний образ на червоній доріжці Золотого глобуса 2019 року показала голлівудська актриса Джулія Робертс. Модний тренд — поєднувати непоєднуване вона використовувала як не умога ефектніше. Поки інші голлівудські акторки демонстрували бальні та вечірні сукні Джулія Робертс позувала перед фотокамерами в топі з фатину в бежевих тонах з довгим шлейфом і класичних чорних штанях зі стрілками від Stella McCartney. Це незвичне для червоної доріжки вбрання вона доповнила довгими сережками і чорними босоніжками.

Фото: Джулія Роберст на офіційної частини церемонії Золотий голобус 2019 (Getty Images)

Цікаво те, що у своєму акаунті в Instagram Джулія Робертс поділилася з підписниками не глянцевими фото з церемонії вручення премії, а пікантним знімком, на якому вона цілується зі своїм чоловіком Деніелом Модером, і тримає в руці недоїдений бутерброд.

Фото: А ось і неофіційна частина. Джулія Робертс показала чим займалася закулисами Золотого глобуса (instagram.com/juliaroberts)

І хоча зірка не отримала в цей раз нагороду (Джулія була номінована на премію як краща драматична актриса за роль в серіалі), засмучуватися вона не стала, а весело провела час в приємній компанії.

"Весела ніч з моїм дружком. Вітаємо всіх! І всім доброї (бургерній) ночі", - підписала фото вона.

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