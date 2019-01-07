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Після Золотого глобуса: Джулія Робертс пішла у відрив (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2019 - 19:30
Після Золотого глобуса: Джулія Робертс пішла у відрив (фото)
Фото: Джулія Робертс (instagram.com/juliaroberts)

Смачний гамбургер і кохана людина поруч, а не нагороди роблять Робертс щасливою

Найнесподіваніший і стильний образ на червоній доріжці Золотого глобуса 2019 року показала голлівудська актриса Джулія Робертс. Модний тренд — поєднувати непоєднуване вона використовувала як не умога ефектніше. Поки інші голлівудські акторки демонстрували бальні та вечірні сукні Джулія Робертс позувала перед фотокамерами в топі з фатину в бежевих тонах з довгим шлейфом і класичних чорних штанях зі стрілками від Stella McCartney. Це незвичне для червоної доріжки вбрання вона доповнила довгими сережками і чорними босоніжками.

Після Золотого глобуса: Джулія Робертс пішла у відрив (фото)

Фото: Джулія Роберст на офіційної частини церемонії Золотий голобус 2019 (Getty Images)

Цікаво те, що у своєму акаунті в Instagram Джулія Робертс поділилася з підписниками не глянцевими фото з церемонії вручення премії, а пікантним знімком, на якому вона цілується зі своїм чоловіком Деніелом Модером, і тримає в руці недоїдений бутерброд.

Після Золотого глобуса: Джулія Робертс пішла у відрив (фото)

Фото: А ось і неофіційна частина. Джулія Робертс показала чим займалася закулисами Золотого глобуса (instagram.com/juliaroberts)

І хоча зірка не отримала в цей раз нагороду (Джулія була номінована на премію як краща драматична актриса за роль в серіалі), засмучуватися вона не стала, а весело провела час в приємній компанії.

"Весела ніч з моїм дружком. Вітаємо всіх! І всім доброї (бургерній) ночі", - підписала фото вона.

Також ми писали про те, що вже оголошені переможці премії " Золотий глобус 2019 року. Список переможців уже опублікований.

Крім того, ми розповіли про найкрасививіші наряди селебріті з церемонії Золотого глобуса - дві абсолютно неймовірні сукні, як у диснеївських принцес.

Крім того, ми розповіли про курйоз, який стався на церемонії Золотий глобус, який породив новий мем.

Актриси Голлівуду, що не старіють (video.rbc.ua)

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Новини України премияДжулія Робертс
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