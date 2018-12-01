Джамала захопила стильним чином на червоній доріжці "М1 Music Awards"

Колаж (РБК-Україна)

Хоча весь образ Джамали і складався з одного комбінезона, але виглядав він дуже жіночно і красиво

Червона доріжка "M1 Music Awards 2018" "побачила" безліч яскравих і незвичайних аутфитов від зірок української музичної сцени. Серед них була і народна артистка України, співачка Джамала. Зірка вийшла у світ в стильному чорному комбінезоні.

Фото: Джамала на червоній доріжці (РБК, Віталій Носач)

Серед калейдоскопу незвичайних нарядів Джамала виявилася, мабуть, однією з найбільш стильних співачок, які пройшлися по червоній доріжці на урочистий захід. Хоча все її вбрання і складалося з одного комбінезона, однак його дизайн заслуговує окремих компліментів.

Так, чорний комбінезон зі стрілками на широких штанинах вгорі прикрасили об'ємні волани, які, переплітаючись з таким же поясом, здалеку нагадують складний букет з атласних квітів. Верх комбеза відкрито і, щоб образ не виглядав незавершеним, артистка збалансувала його, надівши додатково рукави, які не з'єднуються з костюмом. Вони прикрашені таким же декором, як і комбінезон.

Фото: Джамала на червоній доріжці (РБК, Віталій Носач)

Образ доповнили чорні класичні туфлі і завжди актуальна стрижка - гладкий, рівномірний боб-каре.

До речі, раніше ми писали, які ще зірки, відзначилися на червоній доріжці музичного нагородження.

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна