Джамала похвалилася музичними талантами однорічного синочка – завидний наречений (відео)

Шанувальники Джамали відзначили, що в неї росте майбутній "серцеїд"
Джамала умилила шанувальників черговою серією фото і відео зі своїм сином Емір-Рахманом. Нагадаємо, що 27 березня малюкові виповнився рік. В честь такої важливої для своєї родини події Джамала з чоловіком навіть вирішили вперше показати обличчя дитини. До цього вони завжди публікували його фото зі спини або впівоберта. Співачка влаштувала приємний сюрприз фанатам і опублікувала цілу серію різних знімок різного періоду.
З тих пір Джамала не відмовляє собі в задоволенні показувати і відео з сином. То він прибирає, то танцює, то просто посміхається і сміється.
А нещодавно в розділі сторіз Джамала показала ще один талант синочка – на цей раз музичний. Так, Емір-Рахман сидить за переносним піаніно і старанно б'є по клавішах. Джамала навіть жартома зауважила, мовляв, ось хто написав музику до третього епізоду саги "Гра престолів". Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.
А ще трохи пізніше українська виконавиця опублікувала фото Еміра. Хлопчик сидить на капоті білосніжної машини бренду BMW. Хлопчик посміхається і стильно прибраний.
"Крихітки, здавайтеся!" - з гумором підписала Джамала і супроводила пост хештегом: #коливінвстигвирости #человекпружина.
Маленький Емір-Рахман – син Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники співачки поспішили залишити захоплені відгуки:
Нагадаємо, раніше Джамала умилила танцювальним талантом однорічного синочка. Хлопчик танцював під її нову пісню - "Solo".