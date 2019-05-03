ru
ua

Джамала похвалилася музичними талантами однорічного синочка – завидний наречений (відео)


Шанувальники Джамали відзначили, що в неї росте майбутній "серцеїд"

Джамала умилила шанувальників черговою серією фото і відео зі своїм сином Емір-Рахманом. Нагадаємо, що 27 березня малюкові виповнився рік. В честь такої важливої для своєї родини події Джамала з чоловіком навіть вирішили вперше показати обличчя дитини. До цього вони завжди публікували його фото зі спини або впівоберта. Співачка влаштувала приємний сюрприз фанатам і опублікувала цілу серію різних знімок різного періоду.

З тих пір Джамала не відмовляє собі в задоволенні показувати і відео з сином. То він прибирає, то танцює, то просто посміхається і сміється.

А нещодавно в розділі сторіз Джамала показала ще один талант синочка – на цей раз музичний. Так, Емір-Рахман сидить за переносним піаніно і старанно б'є по клавішах. Джамала навіть жартома зауважила, мовляв, ось хто написав музику до третього епізоду саги "Гра престолів". Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

А ще трохи пізніше українська виконавиця опублікувала фото Еміра. Хлопчик сидить на капоті білосніжної машини бренду BMW. Хлопчик посміхається і стильно прибраний.

"Крихітки, здавайтеся!" - з гумором підписала Джамала і супроводила пост хештегом: #коливінвстигвирости #человекпружина.

Маленький Емір-Рахман – син Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки поспішили залишити захоплені відгуки:

  • Чіткий пацанчик!
  • Як же мені подобається цей принц!
  • Завидний наречений росте)
  • У мене така донька, бережіть ви синочка)) Малюк у Вас чудовий!
  • Який гарний хлопчик! Здоров'я вам!
  • Ой, який мілашкааа!
  • Красивий, стильний. Вибачте, але я закохалася))
  • Дуже гарненький!
  • Такий вже великий, крутий менчик)
  • Вже і давно здалася)) Гарна дитина!
  • Чарівний хлопець.
  • Бережіть мами дочок, у мене росте синочок))
  • Який великий вже, думала він зовсім маленький)
  • Стережіться, дівчатка)) Маленький сердцеїд!!
  • Змінюється не по днях, а по годинах!

Нагадаємо, раніше Джамала умилила танцювальним талантом однорічного синочка. Хлопчик танцював під її нову пісню - "Solo".

Такоє Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото "У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Читати всі новини