Джамала похвалилася музичними талантами однорічного синочка – завидний наречений (відео)

Джамала умилила шанувальників черговою серією фото і відео зі своїм сином Емір-Рахманом. Нагадаємо, що 27 березня малюкові виповнився рік. В честь такої важливої для своєї родини події Джамала з чоловіком навіть вирішили вперше показати обличчя дитини. До цього вони завжди публікували його фото зі спини або впівоберта. Співачка влаштувала приємний сюрприз фанатам і опублікувала цілу серію різних знімок різного періоду.

З тих пір Джамала не відмовляє собі в задоволенні показувати і відео з сином. То він прибирає, то танцює, то просто посміхається і сміється.

А нещодавно в розділі сторіз Джамала показала ще один талант синочка – на цей раз музичний. Так, Емір-Рахман сидить за переносним піаніно і старанно б'є по клавішах. Джамала навіть жартома зауважила, мовляв, ось хто написав музику до третього епізоду саги "Гра престолів". Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

А ще трохи пізніше українська виконавиця опублікувала фото Еміра. Хлопчик сидить на капоті білосніжної машини бренду BMW. Хлопчик посміхається і стильно прибраний.

"Крихітки, здавайтеся!" - з гумором підписала Джамала і супроводила пост хештегом: #коливінвстигвирости #человекпружина.

Маленький Емір-Рахман – син Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки поспішили залишити захоплені відгуки:

Чіткий пацанчик!

Як же мені подобається цей принц!

Завидний наречений росте)

У мене така донька, бережіть ви синочка)) Малюк у Вас чудовий!

Який гарний хлопчик! Здоров'я вам!

Ой, який мілашкааа!

Красивий, стильний. Вибачте, але я закохалася))

Дуже гарненький!

Такий вже великий, крутий менчик)

Вже і давно здалася)) Гарна дитина!

Чарівний хлопець.

Бережіть мами дочок, у мене росте синочок))

Який великий вже, думала він зовсім маленький)

Стережіться, дівчатка)) Маленький сердцеїд!!

Змінюється не по днях, а по годинах!

Нагадаємо, раніше Джамала умилила танцювальним талантом однорічного синочка. Хлопчик танцював під її нову пісню - "Solo".

Такоє Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями.