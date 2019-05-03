Джамала похвасталась музыкальными талантами годовалого сыночка – завидный жених (видео)

Джамала умилила поклонников очередной серией фото и видео со своим сыном Эмир-Рахманом. Напомним, что 27 марта малышу исполнился год. В честь такого важного для своей семьи события Джамала с мужем даже решили впервые показать лицо ребенка. До этого они всегда публиковали его фото со спины или вполоборота. Певица устроила приятный сюрприз фанатам и опубликовала целую сери различных снимок разного периода.

С тех пор Джамала не отказывает себе в удовольствии показывать и видео с сыном. То он убирает, то танцует, то просто улыбается и смеется.

А недавно в разделе сториз Джамала показала еще один талант сыночка – на этот раз музыкальный. Так, Эмир-Рахман сидит за переносным пианино и усердно бьет по клавишам. Джамала даже в шутку отметила, мол, вот кто написал музыку к третьему эпизоду саги "Игра престолов". Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

А еще чуть позже украинская исполнительница опубликовала фото Эмира. Мальчик сидит на капоте белоснежной машины бренда BMW. Мальчик улыбается и стильно приодет.

"Малышки, сдавайтесь!" - с юмором подписала Джамала и сопроводила пост хештегами: #коливінвстигвирости #человекпружина.

Маленький Эмир-Рахман – сын Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы поспешили оставить восторженные отзывы:

Четкий пацанчик!

Как же мне нравится этот принц!

Завидный жених растет)

У меня такая дочка, берегите вы сыночка)) Малыш у Вас замечательный!

Какой красивый мальчик! Здоровья вам!

Ой, какой милашкааа!

Красивый, стильный. Извините, но я влюбилась))

Очень хорошенький!

Такой большой уже, крутой мэнчик)

Уже и давно сдалась)) Прелестный ребенок!

Очаровательный парень.

Берегите мамы дочек, у меня растёт сыночек))

Какой большой уже, думала он совсем маленький)

Берегитесь, девочки)) Маленький сердцеедик!!

Меняется не по дням, а по часам!

Напомним, ранее Джамала умилила танцевальным талантом годовалого сыночка. Мальчик танцевал под ее новую песню - "Solo".

Также Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями.