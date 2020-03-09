Як дві сестрички: Ольга Сумська з вагітною донькою провели б'юті-експеримент (відео)

Актриса Антоніна Паперна, дочка Ольги Сумської та Євгена Паперного, зараз вагітна другою дитиною і насолоджується цим часом. Втім, не обходиться і без складнощів - так, дівчина зізналася, що у неї є велика слабкість до солодкого, через що вона швидко набирає вагу. Крім того, емоційний стан став дуже нестабільним - Тоня може заплакати або розсміятися від будь-якої дрібниці. Однак артистка продовжує виходити у світ, а новим відео в своєму Instagram просто-таки підкорила своїх підписників.

Справа в тому, що в ролику вона зображена разом зі своєю знаменитою мамою Ольгою Сумською. Через те, що Тоня разом з чоловіком Володимиром Ягличем і донькою Євою живе в Москві, вони бачаться не так вже часто, так що кожна нова зустріч - свято. На цей раз мама і дочка вирішили провести цікавий б'юті-эскперимент.

Ольга і Антоніна вирішили розкрити свої секрети догляду за обличчям і перевірити, від якої маски буде більше ефекту - з натуральної сметани, якій віддала перевагу 53-річна Сумська, або ж сучасної тканинної корейської.

Відео: Антоніна Паперна і Ольга Сумська (instagram.com/tonya_papernaya)

"Дивіться хто тут у мене @olgasumska Догляд за шкірою обличчя", - прокоментувала відео Тоня.

До речі, 29-річна Паперна одягнена в облягаючу білу майку, яка підкреслює її вже помітно кругленький животиак, і бежевий піджак, а її мама - в світло-коричневий светр. І звичайно ж, обидві вони знімалися без макіяжу - так як дійсно нанесли на обличчя маски.

В результаті їм сподобався ефект від обох масок, а Тоня навіть з легким сумом зазначила, що не бачить різниці у віці між собою і мамою.

Підписники прийшли від відео в повний захват і засипали обох жінок компліментами, відзначаючи, що вони виглядають ніби сестри.

Один захват від Вас

Копія тато

Дуже класне відео

Красуні! Приємно за вами спостерігати

Дівчата які ви класні! А сметану скількох % краще?

Дівчатка, ви просто супер, щастя вам і натхнення, вічної молодості і принади

Смішні та легкі дівчата

Дуже круто!!! Спасибі велике, ви обидві такі приголомшливі! Мама красуня неможлива

Почастіше б такі відео двох чарівних дівчаток

Дівчата @tonya_papernaya @olgasumska , ви прекрасні

Тонечка, спасибі за такий подарунок! Таке задоволення бачити вас разом!

Класні дівчата

Красуні, як дві сестрички! Побільше таких відео, обожнюю Вас

Просто захоплення!!! Тоня спасибі велике! І окреме спасибі за можливість побачити онлайн вашу відому маму

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

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