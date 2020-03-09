Как две сестрички: Ольга Сумская с беременной дочкой провели бьюти-эксперимент (видео)

Актриса Антонина Паперная, дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного, сейчас беременна вторым ребенком и наслаждается этим временем. Впрочем, не обходится и без сложностей - так, девушка призналась, что у нее есть большая слабость к сладкому, из-за чего она быстро набирает вес. Кроме того, эмоциональное состояние стало очень нестабильным - Тоня может заплакать или рассмеяться от любой мелочи. Однако артистка продолжает выходить в свет, а новым видео в своем Instagram просто-таки покорила своих подписчиков.

Дело в том, что в ролике она запечатлена вместе со своей знаменитой мамой Ольгой Сумской. Из-за того, что Тоня вместе с мужем Владимиром Яглычем и дочкой Евой живет в Москве, они видятся не так уж часто, так что каждая новая встреча - праздник. На этот раз мама и дочь решили провести интересный бьюти-эскперимент.

Ольга и Антонина решили раскрыть свои секреты ухода за лицом и проверить, от какой маски будет больше эффекта - натуральной из сметаны, которой отдала предпочтение 53-летняя Сумская, или же современной тканевой корейской.

Видео: Антонина Паперная и Ольга Сумская (instagram.com/tonya_papernaya)

"Смотрите кто тут у меня @olgasumska Уход за кожей лица", - прокомментировала видео Тоня.

К слову, 29-летняя Паперная одета в облегающую белую майку, подчеркивающую ее уже заметно округлившийся животиак, и бежевый пиджак, а ее мама - в свето-коричневый свитер. И конечно же, обе они снимались без макияжа - так как действительно нанесли на лицо маски.

В итоге им понравился эффект от обоих масок, а Тоня даже с легкой грустью отметила, что не видит разницы в возрасте между собой и мамой.

Подписчики пришли от видео в полный восторг и засыпали обеих женщин комплиментами, отмечая, что они выглядят будто сестры.

Один восторг от Вас

Копия папа

Очень классное видео

Красотки! Приятно за вами наблюдать

Девчонки какие вы классные! А сметану скольки % лучше?

Девочки, вы просто супер, счастья вам и вдохновения, вечной молодости и прелести

Смешные и лёгкие девушки

Очень круто!!! Спасибо большое, вы обе такие потрясающие! Мама красотка невозможная

Почаще бы такие видео двух обаятельных девочек

Девушки @tonya_papernaya @olgasumska , вы прекрасны

Тонечка, спасибо за такой подарок! Такое удовольствие видеть вас вместе!

Классные девчонки

Красотки, как две сестрички! Побольше таких видео, обожаю Вас

Просто восторг!!! Тоня спасибо большое! И отдельное спасибо за возможность увидеть онлайн вашу известную маму

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Ранее беременная Антонина Паперная показала стильный светский выход – она выбрала удобное черное платье с мелким белоснежным принтом.