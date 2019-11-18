"Все не було гладко": Холостяк 9 і його обраниця зробили зізнання про ревнощі і побут

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара розповіла про своїх звички

Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова - єдина пара, яка зуміла зберегти довгі і міцні відносини після закінчення самого романтичного проекту країни. Вони регуляно радують шанувальників спільними романтичними фото і охоче розповідають про своє життя. Даша і Микита стали гостями програми "Прокинься з Ектором" на каналі "СТБ" та поговорили з відомим ресторатором Ектором Хіменес-Браво про ревнощі і стосунки в парі.

Так, Микита зазначив, що вони з Дашею пережли період притирання після переїзду в загальну квартиру.

"Все гладко не було. Ми звикаємо до якихось порядків, притираємося. Я люблю в квартирі мінімалізм, але розумію, що дівчатам потрібно дуже багато косметики, пляшечок, для волосся безліч засобів. І я до цього звикав. Я розумію, що дівчинці потрібно більше простору", - поділився Микита.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара любить снідати разом, за приготування їжі на початку дня в парі відповідає екс-холостяк. "Вранці я сплю, а Микита готує сніданок", - розповіла Даша.

Зазвичай екс-холостяк робить страви з яєць - це омлет або яйця некруто. Даша ж зізналась, що такі варіанти вранці не любить, але Микита знайшов підхід до гастрономічних смаків коханої - вівсянка, мюслі, гранола з йогуртом, фрукти.

Пара разом займається споротом, правда, вони тренеруются у різних інструкторів в спортклубі. Закохані також обожнюють подорожувати і дивитися серіали.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

До речі, Микита і Даша – ще ті ревнивці, але вони намагаюся боротися з цими проявленнями. "Я дуже ревнива, хоча мені завжди здавалося, що не дуже", - зауважила дівчина. Її коханий далеко не пішов – його теж долає час від часу почуття ревнощів.

"Мені здається, що у мене іспанські корені. Якщо з'являються ревнощі, то вони дуже сильні", - розповів шоумен.

Масла у вогонь додають і відверті знімки Даші в соцмережах, правда, до подібних кадрів екс-холостяк ставиться з розумінням.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"У цьому немає нічого поганого. Ті кадри, які у Даші, досить красиві і не вульгарні. Я не проти таких фотосесій – я тільки за. Якщо вона захоче зробити якийсь красивий фотосет в білизні, бажано порадитись зі мною, щоб я побачив кадри перед тим, як публікувати", - зазначив він.

Даша зізналася, що автором багатьох пікантних фото є Микита. "Він ідеальний Інстахлопець", - з посмішкою заявила дівчина.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квікова розповіла, як вони з Микитою Добриніним "випускають пару" після розбіжностей.