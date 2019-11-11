"Доця вся в маму": Слава Камінська зачарувала мережу милим фото з дітьми

Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, однак нещодавно співачка зізналася, що вже знаходиться в нових відносинах. Втім, жодних деталей про свій роман вона поки що розкривати не стала. Артистка, як і раніше, багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові Леону і дочці Лаурі. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним і милим знімком з діточками.

На фото Слава зафіксувала, як брат знімає сестру на телефон. Одягнена у все біле малятко Лаура при цьому зробила забавну пику і висунула язик. Леон же старанно робить фото.

"Просто залишу це тут", - підписала чарівний кадр Камінська.

Фото: Слава Камінська показала своїх дітей (instagram.com/babaslavka)

Фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Лаура явно пішла в маму своєю артистичністю.

Маля так схожа на вас

Круто

Класснючие. Справжній брат. В темі

сімейний селфи

Як швидко вони подорослішали , такі крутышки

Життєво дуже

Такі милі та позитивні

Дітки, такі дітки

Зірочки маленькі

Доця вся в маму

Ти зніми мене фотограф .

Зірка

Як же це мило

Бусинка така))

Класні які

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила сексуальними формами.