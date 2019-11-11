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"Доця вся в маму": Слава Камінська зачарувала мережу милим фото з дітьми

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Співачка показала, як її син знімає сестру на телефон

Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, однак нещодавно співачка зізналася, що вже знаходиться в нових відносинах. Втім, жодних деталей про свій роман вона поки що розкривати не стала. Артистка, як і раніше, багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові Леону і дочці Лаурі. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним і милим знімком з діточками.

На фото Слава зафіксувала, як брат знімає сестру на телефон. Одягнена у все біле малятко Лаура при цьому зробила забавну пику і висунула язик. Леон же старанно робить фото.

"Просто залишу це тут", - підписала чарівний кадр Камінська.

Фото: Слава Камінська показала своїх дітей (instagram.com/babaslavka)

Фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Лаура явно пішла в маму своєю артистичністю.

  • Маля так схожа на вас
  • Круто
  • Класснючие. Справжній брат. В темі
  • сімейний селфи
  • Як швидко вони подорослішали , такі крутышки
  • Життєво дуже
  • Такі милі та позитивні
  • Дітки, такі дітки
  • Зірочки маленькі
  • Доця вся в маму
  • Ти зніми мене фотограф .
  • Зірка
  • Як же це мило
  • Бусинка така))
  • Класні які

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила сексуальними формами.

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