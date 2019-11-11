"Доця вся в маму": Слава Камінська зачарувала мережу милим фото з дітьми

Співачка показала, як її син знімає сестру на телефон
Слава Камінська з групи НеАнгели не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, однак нещодавно співачка зізналася, що вже знаходиться в нових відносинах. Втім, жодних деталей про свій роман вона поки що розкривати не стала. Артистка, як і раніше, багато часу присвячує роботі і коханим дітям - синові Леону і дочці Лаурі. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним і милим знімком з діточками.
На фото Слава зафіксувала, як брат знімає сестру на телефон. Одягнена у все біле малятко Лаура при цьому зробила забавну пику і висунула язик. Леон же старанно робить фото.
"Просто залишу це тут", - підписала чарівний кадр Камінська.
Фото: Слава Камінська показала своїх дітей (instagram.com/babaslavka)
Фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Лаура явно пішла в маму своєю артистичністю.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила сексуальними формами.