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"Доця вся в маму": Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми

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Певица показала, как ее сын снимает сестру на телефон

Слава Каминская из группы НеАнгелы не так давно развелась со своим мужем Эдгаром, однако недавно певица призналась, что уже состоит в новых отношениях. Впрочем, никаких деталей о своей романе она пока что раскрывать не стала. Артистка по-прежнему много времени посвящает работе и любимым детям - сыну Леону и дочери Лауре. На своей странице в Instagram она поделилась забавным и милым снимком с детишками.

На фото Слава запечатлела, как брат снимает сестру на телефон. Одетая во все белое малышка Лаура при этом состроила забавную рожицу и высунула язык. Леон же старательно делает фото.

"Просто оставлю это здесь", - подписала очаровательный кадр Каминская.

Фото: Слава Каминская показала своих детей (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры поспешили оставить свои растроганные отзывы, отмечая, что Лаура явно пошла в маму своей артистичностью.

  • Малышка так похожа на вас
  • Круто
  • Класснючие. Настоящий брат. В теме
  • семейное селфи
  • Как быстро они повзрослели , такие крутышки
  • Жизненно очень
  • Такие милахи
  • Детки, такие детки
  • Зірочки маленькі
  • Доця вся в маму
  • Ты сними меня фотограф .
  • Зiрка
  • Как же это мило
  • Бусинка такая))
  • Классные какие

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила сексуальными формами.

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