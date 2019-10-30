"Ніс взагалі інший": Слава з НеАнгелів вразила архівними фото до пластики

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, що і сама вже не пам'ятає себе такою

Учасниця дуету НеАнгели 35-річна Слава Камінська, яка нещодавно зізналася, що після розлучення з чоловіком Едгаром у неї вже зав'язалися нові відносини, вразила шанувальників архівними фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала архівні чорно-білі кадри, зроблені під час зйомок кліпу на пісню "Я знаю це ти", яка вийшла в 2010 році.

Як зазначили користувачі мережі, на цих фото Слава відображена ще до пластичних операцій - судячи з усього, вона змінила форму носа та губ, а також збільшила груди. Деякі вважають, що співачку так змінив колишній чоловік, який працює пластичним хірургом.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

До речі, і сама Камінська зізналася, що не пам'ятає себе такою.

"Я знаю це ти" - співали ми у пісні, але я не пам'ятаю себе такою в житті. ось круто піднімати архіви і знаходити там такі, не побоюся цього слова, шедеври. спасибі @am_murr за те що вже тоді через свій об'єктив ти бачила нас такими. Моя Шелестина з поверненням", - прокоментувала публікацію артистка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

В коментарях фолловери активно обговорюють зміни в зовнішності Слави - деякі навіть відзначили, що у неї стало зовсім інше обличчя. Знайшлося й чимало таких, яким вона подобалася більше до пластики.

ось це вам обличчя перекроїв чоловік колишній.... а вам адже і 40 начебто немає..... різні люди) на фото і зараз)

У мене питання! Куди з роками йдуть щоки?) А хоча яка різниця

Тут ще ніс інший

І така особлива!!! А зараз звичайно красиво, але нічого особливого)))

Ви тут прямо копія мами, одна особа

Гарна як весна

А брови то вирішують все-таки

тут губи красивіше

Дуже і дуже саме такий вас почала слухати! Настільки індивідуальні риси, красиво!!!

Груди більше стала))

Ніс взагалі інший

Один з моїх улюблених кліпів

Гарна!!! Справжня красуня

Тут ще з носиком

Вас не впізнати Зараз виглядаєте в 1000 разів краще!

Дуууже крута була тоді і зараз!!! Змінюється час, життя і зовнішність, мені вдачу

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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