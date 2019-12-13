MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят

MONATIK (фото: 1+1)

В "арсеналі" MONATIKа з'явилися унікальні новорічні іграшки

Під час концерту "Ніч суперхітів", який канал "1+1" покаже у новорічні свята, на одній сцені зібралися 26 найзатребуваніших зірок українського шоу-бізнесу, аби виконати свої найяскравіші хіти 2019 року. Мультиартист MONATIK на концерті перетворив сцену Палацу "Україна" на острів свободи - Кубу і подарував глядачам їх улюблений трек - "Кожен раз".

Глядачі зустрічали артиста бурхливими оплесками та не могли втриматись від танців під запальні ритми. В основі незвичайної постановки був закладений номер з масштабного шоу мультиартиста на НСК "Олімпійський" з авторською хореографією незмінного режисера-постановника MONATIK - Дениса Стульнікова. У номері було задіяно 10 танцюристів, а сама постановка готувалася практично місяць. Незважаючи на те, що Діма був в американській частині світового туру, репетиції були кожен день по онлайн-зв'язку з Денисом. У номері вдало поєдналися кубинські та іспанські мотиви. Постановка була продумана до дрібніших деталей: від макіяжу, який доповнював акценти погляду гарячих рухів танцівниць до найскладніших танцювальних образів – "капелюхів-медуз", які стали фірмовим стилем ритму синглу "Каждый раз". "Капелюхи-медузи" розроблялись ексклюзивно, а костюми для артистів балету розшивались вручну.

А напередодні новорічних свят артист розповів, про сімейні традиції в цей період:

"Ритуал прикрашати ялинку - новорічна традиція нашої сім'ї з року в рік. Ми збираємося всі разом і вішаємо на неї знакові іграшки. Цього року в рамках світового туру мені вдалося відвідати Universal Studio в Лос-Анджелесі, Disneyland в Орландо і придбати ялинкові іграшки з улюбленими персонажами і героями з кінострічок. Вони також займуть своє місце на нашій сімейній ялинці".

Побачити новорічний концерт можна буде на телеканалі "1+1" у новорічні свята. Також на глядачів чекають динамічні ритми від MONATIK, гурту "Время и Стекло", яскравий хіт від THE HARDKISS, гурт DZIDZIO принесе багато сміху та гумору, Джамала вразить ліричною композицією, епатажний виступ від MARUV, хіт "До мами" від TAYANNA, латино-американські мотиви від MICHELLE ANDRADE та багато інших відомих хітів.

Нагадаємо, раніше MONATIK розчулив мережу фото з синами.