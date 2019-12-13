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MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят

Lite » Стиль життя 13.12.2019 - 12:06
MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят
MONATIK (фото: 1+1)

В "арсеналі" MONATIKа з'явилися унікальні новорічні іграшки

Під час концерту "Ніч суперхітів", який канал "1+1" покаже у новорічні свята, на одній сцені зібралися 26 найзатребуваніших зірок українського шоу-бізнесу, аби виконати свої найяскравіші хіти 2019 року. Мультиартист MONATIK на концерті перетворив сцену Палацу "Україна" на острів свободи - Кубу і подарував глядачам їх улюблений трек - "Кожен раз".

Глядачі зустрічали артиста бурхливими оплесками та не могли втриматись від танців під запальні ритми. В основі незвичайної постановки був закладений номер з масштабного шоу мультиартиста на НСК "Олімпійський" з авторською хореографією незмінного режисера-постановника MONATIK - Дениса Стульнікова. У номері було задіяно 10 танцюристів, а сама постановка готувалася практично місяць. Незважаючи на те, що Діма був в американській частині світового туру, репетиції були кожен день по онлайн-зв'язку з Денисом. У номері вдало поєдналися кубинські та іспанські мотиви. Постановка була продумана до дрібніших деталей: від макіяжу, який доповнював акценти погляду гарячих рухів танцівниць до найскладніших танцювальних образів – "капелюхів-медуз", які стали фірмовим стилем ритму синглу "Каждый раз". "Капелюхи-медузи" розроблялись ексклюзивно, а костюми для артистів балету розшивались вручну.

А напередодні новорічних свят артист розповів, про сімейні традиції в цей період:

"Ритуал прикрашати ялинку - новорічна традиція нашої сім'ї з року в рік. Ми збираємося всі разом і вішаємо на неї знакові іграшки. Цього року в рамках світового туру мені вдалося відвідати Universal Studio в Лос-Анджелесі, Disneyland в Орландо і придбати ялинкові іграшки з улюбленими персонажами і героями з кінострічок. Вони також займуть своє місце на нашій сімейній ялинці".

MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят

MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят

Побачити новорічний концерт можна буде на телеканалі "1+1" у новорічні свята. Також на глядачів чекають динамічні ритми від MONATIK, гурту "Время и Стекло", яскравий хіт від THE HARDKISS, гурт DZIDZIO принесе багато сміху та гумору, Джамала вразить ліричною композицією, епатажний виступ від MARUV, хіт "До мами" від TAYANNA, латино-американські мотиви від MICHELLE ANDRADE та багато інших відомих хітів.

Нагадаємо, раніше MONATIK розчулив мережу фото з синами.

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