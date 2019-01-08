Дочка Трампа вперше вийшла у світ з бойфрендом-мільярдером з Нігерії

Фото: Тіффані Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Тіффані поділилася милим спільним фото з коханим

Ще наприкінці листопада минулого року в пресі з'явилися чутки про те, що молодша дочка президента США Дональда Трампа Тіффані закрутила новий роман, а її обранцем став мільярдер з Нігерії Майкл Булос. У новому році дівчина вирішила перестати приховувати їх відносини і поділилася в Instagram зворушливим спільним фото з коханим.

На знімку 25-річна Тіффані і Майкл позують на тлі нарядженою ялинки, при цьому молодий чоловік ніжно обіймає її за талію. При цьому вона вибрала для виходу в світ облягаюче чорне плаття з високим розрізом на стегні.

Дочка Трампа ніяк не підписала фото, але судячи з геолокації, воно було зроблено під час офіційного прийому в резиденції лідера США, Білому домі.

Фото: Тіффані Трамп і Майкл Булос (instagram.com/tiffanytrump)

Що означає, що Булос швидше за все вже познайомився з родиною дівчини, включаючи її батька.

Фото: Тіффані Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Нагадаємо, що вперше про роман Тіффані і Майкла заговорили після того, як вони разом з'явилися на показі Taoray Wang на Тижні моди в Нью-Йорку.

Познайомилися ж вони влітку минулого року під час відпустки в Греції, незабаром після того, як дівчина розлучилася зі своїм колишнім коханим Россом Механіком.



Майкл Булос - спадкоємець мультимільйонного конгломерату з торгівлі обладнанням і будівельною технікою Boulos Enterprises. Новий коханий Тіффані Трамп народився і виріс у Лагосі, а зараз живе в Лондоні.

Нагадаємо, раніше дочка Дональда Трампа Тіффані попала в модний конфуз через взуття. Дівчина забула зняти цінник з підошви, що відобразили всюдисущі папараці.

Ми також писали про те, що дочка американського президента Іванка Трамп з'явилася на публіці в простому, але при цьому стильному образі. Іванка з'явилася на діловій зустрічі в чорній спідниці і сірому светрі в ромбики, який був прикрашений малюнками з пайєток.

А також повідомляли, що Меланія Трамп відвідала разом з чоловіком Ірак і здивувала неформальним образомм.