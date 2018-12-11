Юна дочка Сінді Кроуфорд стала моделлю року

Фото: instagram.com/kaiagerber

Експерти визнали видатні успіхи в моделингу дочки відомої супермоделі

У понеділок, 10 грудня в Лондоні пройшла церемонія вручення відомої британської премії The Fashion Awards 2018. Зірки фешн-індустрії, актори, представники шоу-бізнесу пройшлися по червоній доріжці заходу, повідомляється на офіційному сайті премії. Серед селебриті також була вагітна Меган Маркл, яка вручала одну з "модних" премій.

Найголовніша нагорода в галузі моделінгу дісталася сімнадцятирічної донці Сінді Кроуфорд — Кайї Гербер. Експерти визнали глобальний вплив моделі, яка протягом останніх 12 місяців домінувала в галузі та вручили їй премію "Модель року". Під її впливом, який виходить далеко за рамки подіуму, Кайя внесла видатний внесок у галузь, вважають експерти. Протягом року вона брала участь у численних показах і рекламних кампаніях, за що і була премійована.

Фото: На вручення премії Кайя прийшла зі своєю мамо, батьком Ренді Гербером і братом Пресли (http://fashionawards.com)

Для виходу на червону доріжку Кайя вибрала довге чорне плаття з декором з металевих блискіток від Alexander McQueen з колекції весна-літо наступного 2019 року. Пікантний, з глибокими вирізами, наряд оздоблювала срібляста бахрома.

Варто зауважити, що серед номінантів на цю нагороду були Кендалл Дженер, Белла і Джіджі Хадід, але дівчина з легкістю обійшла своїх конкуренток. І зовсім не завдяки своїй зоряній матері, а тільки тому, що дівчина дійсно багато працювала.

Фото: Кайя Гербер на показі Chanel (instagram.com/kaiagerber)

Також, пропонуємо згадати три найяскравіших виходу на подіум юної Кайі Гербер у грудні. Які стали ще одним підтвердженням того, що нагорода дісталася дівчині по заслугах.

А також, вам будуть цікаві подробиці дебюту ще однією "зоряної" дочки. Дочка Кейт Мосс нещодавно знялася на обкладинку глянцевого журналу.

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