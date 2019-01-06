"До винаходу фотошопу": Полякова показала, як виглядала в 16 років

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На знімку співачці 16 років

Популярна українська співачка Оля Полякова показала підписникам архівне фото, зроблене в період її юності. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"16! Ще до винаходу фотошопа. Фото – Леонід Найдюк", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку Полякова позує в білому платті в квіточку. При цьому у дівчини вже видно королівський погляд, постать, талію та розкішні груди. І зараз співачка володіє цими якостями. Це стало причиною захоплення з боку шанувальників.

Фото: Полякова у молодості (instagram.com/polyakovamusic)

"В Олі таїться секрет вічної молодості", "Крута", "така красива. Вилітаючи дочка", "тут ну дуже схожі з Машею", "признавайся – п'єш кров немовлят", "краса і грація – немає слів", "така молода – супер", "Оля з королівським поглядом вже в 16 років", "Красуня, майже не змінилася", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах. Артистку засмутили погода, готель, а також нездужання молодшої дочки Аліси.

До речі, відома співачка Дуа Липа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера. Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-плаття бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

Відео РБК-Україна