"Три грации": Оля Полякова показала, с кем развлекается в Майами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Знаменитые красотки запечатлены без макияжа

Популярная украинская певица, "королева ночи" Оля Полякова, которая на днях восхитила поклонников стройной фигурой и бесконечными ногами, показала, с кем она проводит время на отдыхе в Майами. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем она запечатлена с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос и известным украинским дизайнером Натальей Зинько. Девушки позируют без грамма макияжа и довольно улыбаются.

"Три грации "случайно в Майами", - подписала кадр Полякова.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники забросали певицу комплиментами, не обошлось и без упоминаний группы "ВИА Гра", поскольку девушки как раз брюнетка, рыжая и блондинка.

"Очень красивые! А блондинка вообще неотразимая", "Олечка, ты красотка!))", "БОГИНИ", "Как всегда богиня", "Самая красивая в мире", "Прям Виагра какая-то)", "Девочки вы красотки)))", "Три Девицы у окна)))", "Класс, девочки без косметики...очень мило! 18 лет...не больше", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/polyakovamusic)

Санта Димопулос на своей страничке также поделилась совместным снимком с Зинько, поблагодарив ее за чудесный вечер. Видимо, в дань уважения символа нового 2019 года девушки нацепили на носы забавные свиные пятачки.

Фото: (instagram.com/santadimopulos)

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова пожаловалась на отдых в Альпах. Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.

Кстати, известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Видео РБК-Украина