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"До изобретения фотошопа": Полякова показала, как выглядела в 16 лет

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2019 - 10:55
"До изобретения фотошопа": Полякова показала, как выглядела в 16 лет
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На снимке певице 16 лет

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова показала подписчикам архивное фото, сделанное в период ее юности. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"16! Еще до изобретения фотошопа. Фото – Леонид Найдюк", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Полякова позирует в белом платье  в цветочек. При этом у девушки уже видно королевский взгляд, осанку, талию и роскошную грудь. И сейчас певица обладает этими качествами. Это стало причиной восхищения со стороны поклонников.

&quot;До изобретения фотошопа&quot;: Полякова показала, как выглядела в 16 лет

Фото: Полякова в молодости (instagram.com/polyakovamusic)

"В Оле таится секрет вечной молодости", "Крутая", "такая красивая. Вылетая дочь", "здесь ну очень похожи с Машей", "признавайся – пьешь кровь младенцев", "красота и грация – нет слов", "такая молодая – супер", "Оля с королевским взглядом уже в 16 лет", "Красотка, почти не изменилась", - пишут они.

&quot;До изобретения фотошопа&quot;: Полякова показала, как выглядела в 16 лет

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова пожаловалась на отдых в Альпах. Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.

Кстати, известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Видео РБК-Украина 

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