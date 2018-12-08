З днем народження, Ніки: топ-5 трендів від культової реп-виконавиці

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Артистці виповнилося 36 років

Легендарна американська реп-виконавиця, актриса і модель з видатними формами Нікі Мінаж святкує своє 36-річчя. До дня народження ікони стилю і законодавиці "пишним" моди LITE зібрав п'ять кращих образів співачки.

1. Нікі Мінаж обожнює рожевий. На початку своєї кар'єри артистка навіть випустила альбом з назвою Pink Friday. На сцену вона з регулярною періодичністю виходить то у рожевих латексних костюмах, то з рожевими волоссям.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

2. Артистка часто підкреслює свою сексуальність модним трендом — одягом у сітку.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

3. Незважаючи на любов до оголеності і образ "чистої сексуальності", фанати вважають, що вечірні сукні виглядають на співачці просто приголомшливо.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

4. Ті рідкісні фотосесії для глянцевих журналів показують Нікі Мінаж абсолютно з іншого боку. Вона стає ніжною і елегантною.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

5. Волосся. Ця співачка продовжує дивувати своїх фанатів, тому що вона завжди різна. Це стосується не тільки одягу, але і експериментів із зачісками.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

Нагадаємо, що українська реп-зірка захопила мережу новим кліпом.

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Відео: РБК-Україна