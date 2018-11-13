"Круче Ники Минаж": украинская рэп-звезда восхитила сеть новым клипом

Видео: YouTube/alyona alyona

После того, как украинская рэп-исполнительница и по совместительству воспитательница детского сада Alyona Alyona выпустила просто фантастический клип на песню "Рибки", который сразу взбудоражил соцсети, девушка презентовала новый клип под названием "Голови".

На видео молодая певица бежит по парку в спортивном костюме и четко читает рэп.

"Там люди хитають голови, думки будуть голими", - поет Alyona Alyona.

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Стоит отметить, что за недолгий промежуток времени у девушки появилось немало поклонников. Вот и новый клип артистки покорил украинцев.

"У нее флоу поярче, чем у большинства рэперов новой школы", - прокомментировал релиз один из пользователей.

"Мне это так нравится! Украинская Ники Минаж! Даже круче", - отметила еще одна фанатка.

Напомним, что дебютный трек Alyona Alyona всего за сутки набрал более 50 тыс. просмотров. Позже артистка выпустила клип на первую песню, который был снят, как говорят в сети, в стиле "Спокойной ночи, малыши" на кислоте".

Видео: РБК-Украина