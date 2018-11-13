ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Круче Ники Минаж": украинская рэп-звезда восхитила сеть новым клипом

Lite » Звезды 13.11.2018 - 21:15

Видео: YouTube/alyona alyona

После того, как украинская рэп-исполнительница и по совместительству воспитательница детского сада Alyona Alyona выпустила просто фантастический клип на песню "Рибки", который сразу взбудоражил соцсети, девушка презентовала новый клип под названием "Голови".

На видео молодая певица бежит по парку в спортивном костюме и четко читает рэп. 

"Там люди хитають голови, думки будуть голими", - поет Alyona Alyona.

&quot;Круче Ники Минаж&quot;: украинская рэп-звезда восхитила сеть новым клипом

Скриншот

Стоит отметить, что за недолгий промежуток времени у девушки появилось немало поклонников. Вот и новый клип артистки покорил украинцев. 

"У нее флоу поярче, чем у большинства рэперов новой школы", - прокомментировал релиз один из пользователей.

"Мне это так нравится! Украинская Ники Минаж! Даже круче", - отметила еще одна фанатка.

Напомним, что дебютный трек Alyona Alyona всего за сутки набрал более 50 тыс. просмотров. Позже артистка выпустила клип на первую песню, который был снят, как говорят в сети, в стиле "Спокойной ночи, малыши" на кислоте".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины клип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь