С днем рождения, Ники: топ-5 трендов от культовой рэп-исполнительницы

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Артистке исполнилось 36 лет

Легендарная американская рэп-исполнительница, актриса и модель с выдающимися формами Ники Минаж празднует свое 36-летие. Ко дню рождения иконы стиля и законодательницы "пышной" моды LITE собрал пять лучших образов певицы.

1. Ники Минаж обожает розовый. В начале своей карьеры артистка даже выпустила альбом с названием Pink Friday. На сцену она с регулярной периодичностью выходит то в розовых латексных костюмах, то с розовыми волосами.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

2. Артистка часто подчеркивает свою сексуальность модным трендом — одеждой в сетку.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

3. Несмотря на любовь к обнаженности и образ "чистой сексуальности", фанаты считают, что вечерние платья смотрятся на певице просто потрясающе.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

4. Те редкие фотосессии для глянцевых журналов показывают Ники Минаж совершенно с другой стороны. Она становится нежной и элегантной.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

5. Волосы. Эта певица продолжает удивлять своих фанатов, потому что она всегда разная. Это касается не только одежды, но и экспериментов с прическами.

Фото: (instagram.com/nickiminaj)

Напомним, что украинская рэп-звезда восхитила сеть новым клипом.

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Видео: РБК-Украина