People's Choice Awards 2018: названы победители премии

Звезды получили награды в области киноискусства, музыкальной индустрии и интернета
Вечером 11 ноября в Санта-Монике (Калифорния, США) состоялась 44-я церемония награждения ежегодной премии People`s Choice Awards. Самые популярные фильмы, сериалы и музыку выбирают пользователи в сети путем голосования.
Несмотря на торжественность мероприятия, многие в этот вечер говорили о пожарах, охвативших Калифорнию. Так, получившая награду в номинации "Икона стиля" 44-летняя Виктория Бекхэм, у которой есть дом в Лос-Анджелесе, отметила прекрасную работу пожарных.
Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/justjared)
Что касается победителей, то любимым фильмом зрители назвали картину "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Она же удостоилась награды в номинации "Любимая актриса".
Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/justjared)
А вот любимым актером стал Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в фильме "Черная пантера" (Black Panther).
Хлое Кардашьян победила в номинации "Звезда реалити-шоу", шоу Эллен Дедженерес стало лучшим в категории дневных программ, а шоу Джимми Фэллона - в категории вечерних.
Фото: семейство Кардашьян (instagram.com/kardashians_argentina)
Лучшей певицей назвали Ники Минаж, певцом - канадского исполнителя Шона Мендеса, лучший исполнитель в стиле кантри - Блэйк Шелтон.
Фото: Ники Минаж (iinstagram.com/ro_officially)
Полный список победителей премии People's Choice Awards 2018:
КИНО и ТВ
Любимый фильм — "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)
Любимый экшн-фильм — "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)
Любимый комедийный фильм — "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me)
Любимый драматический фильм — "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed)
Любимый семейный фильм — "Суперсемейка 2" (Incredibles 2)
Любимая актриса — Скарлетт Йоханссон, "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)
Любимый актер — Чедвик Боузман, "Черная пантера" (Black Panther)
Любимая экшн-актриса — Данай Гурира, "Черная пантера" (Black Panther)
Любимый драматический актер — Джейми Дорнан, "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed)
Любимая комедийная актриса — Мелисса Маккарти, "Душа компании", (Life of the Party)
Любимое ТВ-шоу — "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Любимый драматический сериал — "Ривердейл" (Riverdale)
Любимый комедийный сериал — "Оранжевый — хит сезона" (Orange Is the New Black)
Любимое реалити-шоу — "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)
Фото: гости и победители премии People's Choice Awards (фото с instagram.com)
Любимое возобновленное шоу — "Династия" (Dynasty)
Любимое соревновательное шоу — "Голос" (The Voice)
Любимый конкурсант — Мэдди Попп, American Idol
Любимый ТВ-актер — Гарри Шам, "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Любимая ТВ-актриса — Кэтрин Макнамара, "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Любимая драматическая ТВ-актриса — Маришка Харгитей, "Закон и порядок" ( Law&Order: SVU)
Любимый комедийный ТВ-актер — Джим Парсонс, "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)
Любимое вечернее ТВ-шоу — "Сегодня вечером с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)
Любимое дневное ТВ-шоу — "Шоу Эллен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show)
Любимая звезда реалити-шоу — Хлое Кардашьян, "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)
Любимый фантастический сериал — "Вайнона Эрп" (Wynona Earp)
МУЗЫКА
Любимый альбом года — Ники Минаж, Queen
Любимый исполнитель — Дрейк
Любимая исполнительница — Ники Минаж
Любимый кантри-исполнитель — Блейк Шелтон
Любимая группа — BTS
Любимая песня — Idol, BTS
Любимый концертный тур — Тейлор Свифт, Reputation Tour
Любимый латинский музыкант — CNCO
Любимый видеоклип — Idol, BTS
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Любимец публики — Брайан Стивенсон
Икона стиля — Виктория Бекхэм
Икона года — Мелисса Маккарти
Питомец года — Crusoe the Celebrity Dachshund
Любимая звезда в соцсетях — Шейн Доусон
Любимая звезда публики — BTS
Бьюти-инфлюенсер — Джеймс Чарльз
Любимый комедиант — Кевин Харт
Напомним, что известная певица стала "Женщиной года" по версии Billboard.
Отметим, известный журнал People в очередной раз выбрал обладателя звания "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба.
Ранее были названы 20 лучших фильмов 2018 года.
Видео: РБК-Украина