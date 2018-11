People's Choice Awards 2018: названы победители премии

Фото: People's Choice Awards 2018 (коллаж РБК-Украина)

Звезды получили награды в области киноискусства, музыкальной индустрии и интернета

Вечером 11 ноября в Санта-Монике (Калифорния, США) состоялась 44-я церемония награждения ежегодной премии People`s Choice Awards. Самые популярные фильмы, сериалы и музыку выбирают пользователи в сети путем голосования.

Несмотря на торжественность мероприятия, многие в этот вечер говорили о пожарах, охвативших Калифорнию. Так, получившая награду в номинации "Икона стиля" 44-летняя Виктория Бекхэм, у которой есть дом в Лос-Анджелесе, отметила прекрасную работу пожарных.

Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/justjared)

Что касается победителей, то любимым фильмом зрители назвали картину "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Она же удостоилась награды в номинации "Любимая актриса".

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/justjared)

А вот любимым актером стал Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в фильме "Черная пантера" (Black Panther).

Хлое Кардашьян победила в номинации "Звезда реалити-шоу", шоу Эллен Дедженерес стало лучшим в категории дневных программ, а шоу Джимми Фэллона - в категории вечерних.

Фото: семейство Кардашьян (instagram.com/kardashians_argentina)

Лучшей певицей назвали Ники Минаж, певцом - канадского исполнителя Шона Мендеса, лучший исполнитель в стиле кантри - Блэйк Шелтон.

Фото: Ники Минаж (iinstagram.com/ro_officially)

Полный список победителей премии People's Choice Awards 2018:

КИНО и ТВ

Любимый фильм — "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

Любимый экшн-фильм — "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

Любимый комедийный фильм — "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me)

Любимый драматический фильм — "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed)

Любимый семейный фильм — "Суперсемейка 2" (Incredibles 2)

Любимая актриса — Скарлетт Йоханссон, "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

Любимый актер — Чедвик Боузман, "Черная пантера" (Black Panther)

Любимая экшн-актриса — Данай Гурира, "Черная пантера" (Black Panther)

Любимый драматический актер — Джейми Дорнан, "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed)

Любимая комедийная актриса — Мелисса Маккарти, "Душа компании", (Life of the Party)

Любимое ТВ-шоу — "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Любимый драматический сериал — "Ривердейл" (Riverdale)

Любимый комедийный сериал — "Оранжевый — хит сезона" (Orange Is the New Black)

Любимое реалити-шоу — "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)

Фото: гости и победители премии People's Choice Awards (фото с instagram.com)



Любимое возобновленное шоу — "Династия" (Dynasty)

Любимое соревновательное шоу — "Голос" (The Voice)

Любимый конкурсант — Мэдди Попп, American Idol

Любимый ТВ-актер — Гарри Шам, "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Любимая ТВ-актриса — Кэтрин Макнамара, "Сумеречные охотники" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Любимая драматическая ТВ-актриса — Маришка Харгитей, "Закон и порядок" ( Law&Order: SVU)

Любимый комедийный ТВ-актер — Джим Парсонс, "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)

Любимое вечернее ТВ-шоу — "Сегодня вечером с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Любимое дневное ТВ-шоу — "Шоу Эллен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show)

Любимая звезда реалити-шоу — Хлое Кардашьян, "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)

Любимый фантастический сериал — "Вайнона Эрп" (Wynona Earp)

МУЗЫКА

Любимый альбом года — Ники Минаж, Queen

Любимый исполнитель — Дрейк

Любимая исполнительница — Ники Минаж

Любимый кантри-исполнитель — Блейк Шелтон

Любимая группа — BTS

Любимая песня — Idol, BTS

Любимый концертный тур — Тейлор Свифт, Reputation Tour

Любимый латинский музыкант — CNCO

Любимый видеоклип — Idol, BTS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Любимец публики — Брайан Стивенсон

Икона стиля — Виктория Бекхэм

Икона года — Мелисса Маккарти

Питомец года — Crusoe the Celebrity Dachshund

Любимая звезда в соцсетях — Шейн Доусон

Любимая звезда публики — BTS

Бьюти-инфлюенсер — Джеймс Чарльз

Любимый комедиант — Кевин Харт



Напомним, что известная певица стала "Женщиной года" по версии Billboard.

Отметим, известный журнал People в очередной раз выбрал обладателя звания "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба.

Ранее были названы 20 лучших фильмов 2018 года.

