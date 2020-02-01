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Довгоногі красуні: Яна Соломко зачарувала яскравим пляжним фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 18:41
Довгоногі красуні: Яна Соломко зачарувала яскравим пляжним фото з донькою
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка з малятком відмінно проводять час у США

Українська співачка Яна Соломко торік пережила непростий період - вона розлучилася з чоловіком, про що намагалася деякий час не повідомляти публічно, проте інформація все одно виплила назовні. Проте дівчина не сумує - вона знову повернулася на сцену і проводить багато часу з донею Кірою. Зараз вона разом з малям знаходиться в Майамі, де насолоджується теплом і відпочинком на березі океану.

На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася барвистим пляжним знімком з Кірою, на якому вони позують на піску, тримаючись за руки. На артистці ефектний синій купальник з високою талією і сонцезахисні окуляри, а мала красується у милому червоно-жовтому костюмчику.

Мама з донькою тримають у руках пластикові відерця і щасливо посміхаються - вони чудово проводять час.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Соломко побажала всім гарних вихідних і звернулася з маленьким проханням.

Шанувальники Яни залишили їм з донькою безліч теплих відгуків, називаючи красунями і відзначаючи, що Кіра явно пішла в маму.

  • Дві красуні, купальник дуже класний
  • Красиві такі, класне фото
  • Яночка, ви ідеальна
  • Яночка у вас відмінна фігура
  • Ого як малятко витягнулася...
  • Які красуні! Манюничка підросла так, ніжки мамині!!!!!
  • Вау які ви красиві,дуже класне фото,ви яскраві
  • Які класні
  • Гарнюні
  • Які довгоногі красуні
  • Круто, які ви класні
  • Ий клас
  • Красотульки
  • Кирочка напевно дуже любить море

Довгоногі красуні: Яна Соломко зачарувала яскравим пляжним фото з донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали як вони розважаються в Стамбулі.

Яна Соломко зворушила зізнанням про випробування і милим фото з донькою з Майамі Чекає її моделінг: підросла молодша дочка Олі Полякової підкорила мережу
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