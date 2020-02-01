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Длинноногие красотки: Яна Соломко очаровала ярким пляжным фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.02.2020 - 18:41
Длинноногие красотки: Яна Соломко очаровала ярким пляжным фото с дочкой
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица с малышкой отлично проводят время в США

Украинская певица Яна Соломко в прошлом году пережила непростой период - она развелась с мужем, о чем старалась некоторое время не сообщать публично, однако информация все равно выплыла наружу. Однако девушка не грустит - она снова вернулась на сцену и проводит много времени с дочуркой Кирой. Сейчас она вместе с малышкой находится в Майами, где наслаждается теплом и отдыхом на берегу океана.

На своей странице в Instagram Яна поделилась красочным пляжным снимком с Кирой, на котором они позируют на песке, держась за руки. На артистке эффектный синий купальник с высокой талией и солнцезащитные очки, а малышка красуется в милом красно-желтом костюмчике.

Мама с дочкой держат в руках пластиковые ведерки и счастливо улыбаются - они явно прекрасно проводят время.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Соломко пожелала всем хороших выходных и обратилась с маленькой просьбой.

Поклонники Яны оставили им с дочкой множество теплых отзывов, называя красотками и отмечая, что Кира явно пошла в маму.

  • Две красотки, купальник очень классный
  • Красивые такие, классное фото
  • Яночка, вы идеальная
  • Яночка у вас отличная фигура
  • Ого как малышка вытянулась...
  • Какие красотки! Манюничка подросла так, ножки мамины!!!!!
  • Вау какие вы красивые,очень классное фото,вы яркие
  • Які класні
  • Гарнюни
  • Какие красотки длинноногие
  • Круто, какие вы классные
  • Ой класс
  • Красотульки
  • Кирочка наверное очень любит море

Длинноногие красотки: Яна Соломко очаровала ярким пляжным фото с дочкой

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.

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