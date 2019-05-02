"Дико злилася": Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко – енергійна молода мама, яка любить братися за все і відразу. І їй блискуче вдається поєднувати роботу, сім'ю, реалізацію нових проектів і саморозвиток. Так, знаменитість настільки багатогранна особистість, що зізналася в Instagram - вона не знає: їй до красивих або розумних? Регіна також згадала про захоплююу книгу, яка її дуже здивувала своїм сюжетом і змусила задуматися.

Молода мама заявила, що вже рік намагається осилити "Таємничу історію Біллі Міллігана", засновану на історії життя реальної людини. Вона навіть сердилася на головного героя, в якому жили десятки осіб. У підсумку Регіна вирішили піти простішим шляхом – вона чекає виходу фільму за мотивами твору з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо в головній ролі, щоб дізнатися, чим же закінчилася історія американця з унікальним діагнозом.

"Розщеплення особистості. Все ніяк не можу визначитися, я до красивих або розумних. Рік тому почала читати "Таємничу історію Біллі Міллігана", але закинула, щось мене замучило переливання з пустого в порожнє: "дисоціація є", "ні, він всіх обманює", "та ні ж, гляньте, в ньому 24 особистості"... Я навіть дико злилася на Біллі за те, що він боявся зізнатися собі у своїй хворобі. Тепер чекаю фільм з Ді Капріо, щоб дізнатися фінал. Адже ви напевно дочитали до кінця?" - поцікавилася вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка "Орла и решки" супроводила текст мрійливим знімком. На фото вона відображена в білій футболці з оригінальним принтом і коралових брюках. Червона помада на убах, кокетливі, ідеально рівні стрілки і зібране в акуратний пучок волосся створили гармонійний і лаконічний образ.

Більше, ніж сюжет книги, шанувальників зацікавило обговорення зовнішності знаменитості. Вони традиційно обдарували її компліментами і зазначили, що Регіна стала ще гарнішою.

"Регіна, ви така класна, ви заряджаєте позитивом", "Вітаю, моя улюблениця з чоловіком Ви погарнішали і дуже", "Дуже красива!", "Яка краса!", "Ой, завжди гарна й була і зараз. Обожнюю!", "Шикарна. Захоплююся вами. Надзвичайна красуня!", "По мені, краса і розум сплелися в одне щось прекрасне", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зустріла травневі свята до Туреччини і відсвяткувала Великдень чайною церемонією.

Раніше телеведуча Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу для догляду за собою і поділилася секретом гарної шкіри.