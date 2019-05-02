"Дико злилась": Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

Популярная телеведущая Регина Тодоренко – энергичная молодая мама, которая любит браться за все и сразу. И ей блестяще удается совмещать работу, семью, реализацию новых проектов и саморазвитие. Так, знаменитость настолько многогранная личность, что призналась в Instagram - она не знае: ей к красивым или к умным? Регина также упомянула об увлекательной книге, которая ее очень озадачила своим сюжетом и заставила задуматься.

Молодая мама заявила, что уже год пытается осилить "Таинственную историю Билли Миллигана", основанную на истории жизни реального человека. Она даже злилась на главного героя, в котором жили десятки личностей. В итоге Регина решили пойти простым путем – она ожидает выхода фильма по мотивам произведения с голливудским актером Леонардо Ди Каприо в главной роли, чтобы узнать, чем же закончилась история американца с уникальным диагнозом.

"Расщепление личности. Все никак не могу определиться, я к красивым или к умным. Год назад начала читать "Таинственная история Билли Миллиган", но забросила , что-то меня замучило переливание из пустого в порожнее: "диссоциация есть", "нет, он всех обманывает", "да нет же, гляньте, в нем 24 личности"... Я даже дико злилась на Билли за то, что он боялся признаться себе в своей болезни. Теперь жду фильм с Ди Каприо, чтоб узнать финал. Вы ведь наверняка дочитали до конца?" - поинтересовалась она.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда "Орла и решки" сопроводила текст мечтательным снимком. На фото она запечатлена в белой футболке с оригинальным принтом и коралловых брюках. Красная помада на убах, кокетливые, идеально ровные стрелки и собранные в аккуратный пучок волосы создали гармоничный и лаконичный образ.

Больше, чем сюжет книги, поклонников заинтересовало обсуждение внешности знаменитости. Они традиционно одарили ее комплиментами и отметили, что Регина похорошела.

"Регина, вы такая классная, вы так заряжаете позитивом", "Поздравляю, моя любимица с мужем Вы похорошели и очень", "Очень красивая!", "Какая прелесть!", "Ой, всегда хороша и была и сейчас. Обожаю!", "Шикарная. Восхищаюсь вами. Нереальная красотка!", "По мне, красота и ум сплелись в одно что то прекрасное", - писали комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко встретила майские праздники в Турции и отметила Пасху чайной церемонией.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени для ухода за собой и поделилась секретом красивой кожи.