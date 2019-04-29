"Пасок не вистачає": Регіна Тодоренко показала свій сніданок в Туреччині

Тодоренко показує фото з відпочинку
Популярна телеведуча Регіна Тодоренко продемонструвала своїм дописувачам сніданок, який їй принесли під час відпочинку в Туреччині. Нове фото Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Телеведуча також розповіла про те, що вона найбільше любить у готелях не спа і пляжі, а сніданки.
"Найбільше в готелях я не люблю спа, не пляж, не номер і навіть не вид з вікна. Найбільше в готелях я люблю сніданок! Адже якщо вид з вікна може бути будь-яким, то ранкова трапеза - це завжди красиво! Обожнюю ці білосніжні скатертини на столах, красиво викладені серветки, сервированную їжу, а якщо сюди додати ще й шум моря за вікном, то ранок стає по-справжньому чарівним! Саме так і почався сьогодні мій день", - написала телеведуча.
Регіна Тодоренко продемонструвала завтра в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Крім того, вона також розповіла, що її чоловік Влад Топалов теж обожнює сніданки, і у них навіть є сімейна традиція. Раз чи два в місяць вони виїжджають вранці в готель на сніданок. Влад набирає боби і яйця, а Регіна - фрукти, млинці та овочі.
Користувачі мережі також прокоментували фото Тодоренко.
Нагадаємо, що Влад Топалов попросив Регіну Тодоренко не кидати його.
Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко показала "страшного і зморшкуватого" Топалова.