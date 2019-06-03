"Сукня - вогонь": донька Ольги Сумської похвалилася дизайнерським дебютом

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Плаття відрізняється насиченими декоративними елементами

Тоня Паперна дуже часто любить балувати багатотисячну армію шанувальників різними fashion-фото. Донька Народної артистки України Ольги Сумської те й діло ділиться результатами модних фотосесій і показує стильні образи. Не став винятком і один з недавніх постів Паперної. Тільки в цей раз пост вийшов особливий!

Так, на своїй instagram-сторінці Тоня Паперна опублікувала сонячне фото, на якому знову позує в стильному образі. На актрисі – білосніжне літнє плаття з розрізом і глибоким декольте. У якості принта – бабки. Підкреслює талію тонкий поясок. Ще одна деталь образу – хвилясті рукава. Свій образ Антоніна Паперна доповнила сірими босоніжками і яскравою червоною сумкою.

При цьому Паперна підкреслила, що це плаття – її дебютна дизайнерська робота! Актриса розробила дизайн наряду сама.

"Ласкаво просимо в літо! Сукня - мій дебют в якості дизайнера", - підписала фото Паперна.

Стильна Тоня Паперна (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Підписники Тоні вже залишили кілька відгуків під її новим постом:

"Дуже красиве і ніжне плаття"

"Вітаю!"

"Сукня - нереальна"

"Дуже гарно"

"Тоня, ви чудово красива!"

"Сукня – вогонь"

До речі, на даний момент Паперна перебуває на відпочинку з подругами. Тільки поки що не зізнається, де саме набирається сил. Зате вже встигла показати фото з відпочинку.

"Важкий люкс", - з гумором вона підписала знімок.

Тоня Паперна на відпочинку (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Зазначимо, що 1 червня старша донька Сумської відсвяткувала день народження. Антоніні виповнилося 29 років. І до речі, свій день народження Тоня відсвяткувала у колі сім'ї. Саме в новій сукні.

Тоня Паперна зі своєю зірковою мамою Ольгою Сумською (фото: instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська вразила красою на конкурсі блондинок. Шанувальники Народної артистки відзначили, що, незважаючи на вік, якщо б вона була серед конкурсанток, то перемогла б.

А до цього старша донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні. Тоня блищала в розкішній вечірній сукні в підлогу з оригінальними декоративними вставками.