"Дівчинка з казковою посмішкою": дочка Полякової підкорила променистою красою

Дочку Суперблондинки Олі Полякової Маша і сама вже досить відома медійна персона - дівчина активно веде і розвиває свій Instagram, де у неї вже більше 100 тисяч підписників. 14-річна красуня ділиться з ними яскравими фото і розповідає про те, що відбувається в її житті. Приміром, нещодавно вона показала своїх подруг і поділилася, що у неї хороші стосунки з усіма в класі.

Ось і на цей раз Полякова-молодша порадувала фанів новими ефектними фото, на яких виглядає дуже дорослою і навіть трохи не схожою на себе.

Маша позує в светрі кавового кольору, сидячи на траві. Довге волосся дівчинки вклали красивими хвилями, а доповнюють стильний лук макіяж в нюдових тонах і масивні сережки.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна модель змінила кілька поз, при цьому променисто посміхаючись. Саме її посмішка і сяюча краса підкорили підписників, які обсипали дівчину захопленими відгуками.

"Фотка. А як ви її підписали б?" - прокоментувала сама дочка співачки.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Ямочки

Я б підписала: справжня щира посмішка нині в моді. що ж, я в тренді

Дуже красиво

Машуня дуже красива！

Красуня, не схожа на себе

Суперські емоції, і наряд офігенний

Копія своєї мами

Дуууже красива

Дівчинка з казковою посмішкою

Доросла вже така

Дочка перевершила свою маму (шикарну Олю), це найкраща нагорода для мами

Сама на себе не схожа , дуже красива

Красива Я навіть не впізнала

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової впала в паніку через нове захоплення мами - Суперблондинка освоїла популярну молодіжну соцмережу TikTok, з допомогою якої можна створювати короткі відео з музикою і різними ефектами.