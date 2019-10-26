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"Девочка со сказочной улыбкой": дочь Поляковой покорила лучезарной красотой

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Девушка заметно повзрослела и стала еще красивее

Дочь Суперблондинки Оли Поляковой Маша и сама уже достаточно известная медийная персона - девушка активно ведет и развивает свой Instagram, где у нее уже больше 100 тысяч подписчиков. 14-летняя красотка делится с ними яркими фото и рассказывает о том, что проиходит в ее жизни. К примеру, недавно она показала своих подруг и поделилась, что у нее хорошие отношения со всеми в классе.

Вот и на этот раз Полякова-младшая порадовала фанов новыми эффектными фото, на которых выглядит очень повзрослевшей и даже несколько не похожей на себя.

Маша позирует в свитере кофейного цвета, сидя на траве. Длинные волосы девочки уложили красивыми волнами, а дополняют стильный лук макияж в нюдовых тонах и массивные серьги.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная модель сменила несколько поз, при этом лучезарно улыбаясь. Именно ее улыбка и сияющая красота покорили подписчиков, которые осыпали девушку восторженными отзывами.

"Фотка. А как вы ее подписали бы?" - прокомментировала сама дочь певицы.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

  • Ямочки
  • Я бы подписала: настоящая искренняя улыбка нынче в моде. что ж, я в тренде
  • Очень красиво
  • Машуня очень красива！
  • Красавица, не похожа на себя
  • Суперские эмоции, и наряд офигенный
  • Копия своей мамы
  • Оооочень красивая
  • Девочка со сказочной улыбкой
  • Взрослая уже такая
  • Дочь превзошла свою маму (шикарнейшую Олю), это лучшая награда для мамы
  • Сама на себя не похожа , очень красивая
  • Красивая. Я даже не узнала

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы - Суперблондинка освоила популярную молодежную соцсеть TikTok, с помощью которой можно создавать короткие видео с музыкой и различными эффектами.

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