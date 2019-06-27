"Набридло соромитися": Анна Сєдокова розповіла, як бореться з целюлітом

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка зізналася, що не цілком задоволена своїм тілом і вирішила це змінити

Анна Сєдокова не раз потрапляла під досить жорстку критику в мережі через публікації відвертих фото в купальнику і білизні (а то й повністю оголеною), дістається і її фігурі - чимало користувачів мережі вважають, що вона розповніла і їй не завадило б схуднути. Співачка зазвичай не звертає уваги на висловлювання недоброзичливців і з гордістю демонструє свої форми на своїй сторінці в Instagram.

Проте нещодавно вона зізналася, що одна проблема все ж таки є - і це целюліт. Анна чесно зізналася, в тому числі і самій собі, що він у неї таки є, саме тому вона соромиться носити міні і не повністю задоволена тим, як виглядає.

"Вчора ввечері мені написала одна дуже крута дівчинка і супер артист зі словами "Забий ти. Не читай, що пишуть ! В тебе фігура моєї мрії". Я, звичайно, трохи не розплакалася від щастя. Та й за 15 років вже такого начиталася, але підійшовши до дзеркала, мало не розревілася знову. Після народження третьої дитини я поправилася і якщо мої обсяги і моя вага мене влаштовують, то абсолютно зрадницьки на моїх ногах з'явився цей ідіотський целюліт. Так, я написала це слово. І мені було складно зараз. Немов сказати - Так, я Анна Сєдокова і я алкоголік )) Я пам'ятаю, як ще пару років тому, мій колишній чоловік,написав мені - "Аня що з тобою таке, подивися на себе". Міні я не ношу давно, тому що соромлюся, але до безумства хочу. Так . Цей пост до чого зараз. До того, що мені набридло соромитися і я вважаю, що так бути не повинно. Все, що нас вбиває , потрібно змінювати", - написала Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Далі вона повідала, як вона бореться із зрадницькою "апельсиновою кіркою", а також попросила підписників поділитися порадами та секретами.

"Отже, я почала серйозно займатися питанням і всі як один фахівці заявили мені - це не жир, це вода. Ноги набрякають і виходить така картина. Що робити? Пити більше води, але тільки до 6 вечора, щоб ще більше не набрякати. Міняти повністю харчування і я дуже пишаюся собою, що ось вже тиждень не їм різні хліба і круасани. Нічні пельмені після горілки не рахуються. Вибачте, зірвалася, у мене був стрес", - розповіла артистка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Знаменитість також зазначила, що дуже важливі масажі і спортивні тренування.

"Масажі!!! Одночасно на схуднення і підтяжку!!! Це важливо не забувати. Вчора мені подарували якийсь пластир. Його потрібно тримати кожні 24 години. Не розумію, як це працює, але готова на все! І найважливіше - це зал, кардіо у антицелюлітних штанях!!! Це найважливіше! Отже, я бігаю, втрачаю воду, ходжу на масажі і не їм гидоти. Що ще? Мені дуже потрібні союзники в цій страшній боротьбі. Є Поради для вашої пампушки?" - відверто поділилася виконавиця і мама трьох дітей.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Думки фоловерів розділилися - деякі пишуть, що Сєдокова і так прекрасна і їй зовсім не потрібно що-небудь робити. Інші ж діляться своїми секретами краси, такими як скраби і лікувальне голодування.

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