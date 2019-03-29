Зухвалий декаданс: роздягнена Даша Астаф'єва показала шикарні форми

Спокуслива і зухвала Даша Астаф'єва з задоволенням роздягається на камеру, даруючи естетичну насолоду своїм шанувальником, які з захватом розглядають результати її відвертих фотосесій. Співачка, як ніхто, вміє збуджувати уяву чуттєвими знімками, від яких спирає дихання у найприскіпливіших естетів. Так, Даша порадувала черговом гарячим чорно-білим фотосетом, який опублікувала в Instagram.

На одному з фото вона позує оголеною в целофані, а її інтимні частини грудей прикриті лише грайливими пензликами.

"Жозефін, або не Жозефін? Якщо ви розумієте, про що я", – підписала провокативна Даша фото.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На іншому фото Даша відображена в розмазаній по тілу фарбі. Вона прикриває руками груди, а на її шиї красується пікантний аксесуар – чокер-нашийник з кільцем.

"З декадансом по життю", – залишила вона багатозначний підпис.

Шанувальники зірки визнали фотосесію вельми естетичною і спокусливою, зазначивши оригінальний задум автор.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Красива. Атмосферні фото. Розглядаю - і стає частково сумно, але естетично приємно", "Як круто! Дивлюся і захоплююся і фотографом і Дашею!", "Нарешті, Даша, ви просто неперевершені і респект за фото!", "Приклад красивої смачної справжньої сильної сексуальної енергії. Це рідкість", "Неймовірна завжди!" - писали захоплені коментатори.

Раніше Даша Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.

До речі, Даша Астаф'єва показала пікантні кадри зі зйомок свого кліпу.