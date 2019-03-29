Дерзкий декаданс: обнаженная Даша Астафьева показала шикарные формы

Соблазнительная и дерзкая Даша Астафьева с удовольствием раздевается на камеру, даря эстетическое наслаждение своим поклонником, которые с упоением рассматривают результаты ее откровенных фотосессий. Певица, как никто, умеет будоражить воображение чувственными снимками, от которых спирает дыхание у самых искушенных эстетов. Так, Даша порадовала очередным горячим черно-белым фотосетом, который опубликовала в Instagram.

На одном из фото она позирует обнаженной в целлофане, а ее интимные части груди прикрыты лишь игривыми кисточками.

"Жозефин, или не Жозефин? Если вы понимаете, о чем я", – подписала провокативная Даша фото.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На другом фото Даша запечатлена в размазанной по телу краске. Она прикрывает руками грудь, а на ее шее красуется пикантный аксессуар – чокер-ошейник с кольцом.

"С декадансом по жизни", – оставила она многозначительную подпись.

Поклонники звезды сочли фотосессию весьма эстетичной и соблазнительной, отметив оригинальный замысел автор.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Красивая. Атмосферное фото. Рассматриваю - и становится отчасти тоскливо, но эстетически приятно", "Как круто! Смотрю и восхищаюсь и фотографом и Дашей!", "Наконец-то, Даша, вы просто ослепительны и респект за фото!", "Пример красивой вкусной настоящей сильной сексуальной энергии. Это редкость", "Невероятная всегда!" - писали восторженные комментаторы.

Ранее Даша Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.

Кстати, Даша Астафьева показала пикантные кадры со съемок своего клипа.