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Божественні ніжки і талія: Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 14:52
Божественні ніжки і талія: Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники відзначили, що Астаф'єва просто ідеальна

Даша Астаф'єва днями порадувала шанувальників новим (і знову "гарячим") кліпом на пісню "Playmate". Безумовно, співачка не зрадила собі – відеоробота вийшла вельми провокаційною і відвертою. Для появи в кадрі Астаф'єва вибрала образ "а-ля диско 80-ті". Так, співачка приміряла пишну перуку із зачіскою афро, а також незвичайний чорний корсет, рясно декорований намистинками – немов "пористий шоколад". Власне, корсет, колготки-сіточки і ботильйони на екстремально високих підборах – і є весь образ Астаф'євої.

Кліп вийшов екстравагантний і з незвичайною кінцівкою. Але найголовніше, що в новій відеороботі шанувальники зможуть вдосталь насолодитися формами своєї улюблениці.

Після презентації кліпу Астаф'єва також поділилася з instagram-підписниками бекстейджем зйомок. На знімках Даша позує в повний зріст, демонструючи образ у всій красі. А також сидячи на високому стільці перед трюмо.

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва під час зйомок нового кліпу (фото: instagram.com/da_astafieva)

До речі, раніше Астаф'єва також подякувала своїй команді:

"Команда моя, кохана і прекрасна... Спасибі вам величезне за те, що ви всі такі малі, але вже такі круті і талановиті! Поруч з вами, я не така вже й бабуся", - з посмішкою зауважила Даша.

Шанувальники співачка поспішили залишити свої відгуки під новими фото:

  • "Ось це естетично гарно"
  • "Бездоганна"
  • "Даша краща з кращих. Обожнюю її просто"
  • "Дуже, дуже красиво"
  • "Ось це ніжки!"
  • "Просто космос"
  • "Яка нестерпно прекрасна"
  • "Ну очей не відірвати, я балдію, дивлячись на тебе!"
  • "Пожежа! Таке незаконно!"
  • "Ежевичка красива"

Даша Астаф'єва

Астаф'єва

Нагадаємо, раніше спокуслива Даша Астаф'єва знялася у пуховику на оголене тіло.

А нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

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Новини України Даша Астаф'єва
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