Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy

Артистка позувала для чоловічого глянцю повністю голою
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно порадувала шанувальників відвертим кліпом на пісню "Playmate", вирішила ще більше розкрити пікантну тему і поділилася гарячими знімками, зробленими в рамках зйомки для відомого чоловічого журналу Playboy. Фото сексуальна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відвертому кадрі Даша позує оголеною в ліжку, проте всі пікантні місця прикриті простирадлом. Доповнюють образ великі сережки-кільця.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
На інших фото Астаф'єва лежить у ліжку в хмарі з білого пір'я.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих кадрів і засипали артистку захопленими коментарями.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу.
Ми також писали, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".