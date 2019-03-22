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Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 10:37
Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позувала для чоловічого глянцю повністю голою

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно порадувала шанувальників відвертим кліпом на пісню "Playmate", вирішила ще більше розкрити пікантну тему і поділилася гарячими знімками, зробленими в рамках зйомки для відомого чоловічого журналу Playboy. Фото сексуальна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відвертому кадрі Даша позує оголеною в ліжку, проте всі пікантні місця прикриті простирадлом. Доповнюють образ великі сережки-кільця.

Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На інших фото Астаф'єва лежить у ліжку в хмарі з білого пір'я.

Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для PlayboyЧуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих кадрів і засипали артистку захопленими коментарями.

  • "Неймовірно красива"
  • "Така гарна, схожа на француженку"
  • "Вогонь"
  • "Це щось неймовірне"
  • "Класна жива фотографія"
  • "Дуже красивий кадр.Чуттєво!"
  • "Це нереально круті фото"
  • "Погляд з глибини Себе"
  • "Даша ти богиня!"
  • "Розглядаю вже кілька хвилин...не можу відірватися. Ви чарівні"
  • "Я прям задивилася!"
  • "Ця фотосесія найкраща! Всі фото - шедеври! Ви на них така красииииивая Даша!"
  • "Геніальне фото. Красиво, з настроєм і шармом!)"
  • "Даша, Ви космос!"
  • "Інопланетянка!"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу.

Ми також писали, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

Східні пристрасті: MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю Спокуслива Даша Астаф'єва захопила формами в провокаційному кліпі Playmate
Новини України певецДаша Астаф'єва
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