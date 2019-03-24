"Мій порятунок": Даша Астаф'єва поділилася секретами догляду за шкірою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка розповіла, що допомагає їй залишатися свіжою і красивою

Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно презентувала провокаційний кліп на пісню Playmate, вирішила поділитися з шанувальниками своїми секретами краси. У своєму Instagram-акаунті зоряна красуня розповіла, що допомагає їй завжди виглядати свіжо і чудово.

За словами Даші, справжнім порятунком для неї стали патчі під очі.

"Як і обіцяла, ділюся з секретами догляду за шкірою. Знайомтеся, переможець в особистій номінації "врятуйте-допоможіть" [у мене є тридцять хвилин]. Патчі-маска під очі. Думаю, ви часто бачите їх на мені і в кадрі і за кадром)) Моя Любов з першої спроби! Моє спасіння в будь-якій ситуації: зйомки, перельоти, поїздки, концерти, важливі зустрічі..." - поділилася артистка.

Астаф'єва також опублікувала фото зі зйомок, на якому вона сидить на стільці в халаті і з патчами на обличчі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Головна перевага мого вибору - миттєвий результат: підтягнута шкіра, тривале зволоження, освітлення і приємне відчуття прохолоди", - додала знаменитість.

Підписникии Даші відзначили, що вона дійсно завжди чудово виглядає.

"Неймовірна красуня",

"Дуже люблю ці патчі";

"Чудово";

"Про даааа. Ці патчі - вирішують все!";

"Красива завжди";

"Вам не треба нічого... Ви чудово виглядаєте", - пишуть фолловери співачки.

Нагадаємо, чуттєва Даша Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy.

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