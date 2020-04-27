Зухвала і стильна: Надя Дорофєєва вразила фанів новим іміджем

Співачка похвалилася ефектної зачіски з косичками
Надя Дорофєєва не сумує на карантині і не втомлюється розважати й веселити своїх шанувальників. Ювілей співачки також випав на період самоізоляції - своє 30-річчя їй довелося святкувати вдома в компанії лише коханого чоловіка Володимира Дантеса замість запланованої поїздки до Барселони. Проте зірка не засмутилася і від душі подякувала всім за щирі слова і зворушливі жести у цей день. Тепер же Надя придумала нову розвагу і вразила фанів зміною іміджу.
Своїм новим зухвалим чином Дорофєєва похвалилася в Instagram. Задоволена співачка продемонструвала свою нову зачіску – вона заплела собі багато косичок. Яскравий лук виконавиця доповнила легким макіяжем і футболкою оверсайз сірого кольору.
При цьому Надя зробила колаж з 4 фотографій, на яких позує, грайливо показуючи язик на камеру.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нова зачіска зірки припала до смаку її шанувальникам - знімок набрав понад 170 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва поділилася своїм "постільним настроєм" і показала різні настрої і типажі дівчат на карантині, чим потішила шанувальників.