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Зухвала і стильна: Надя Дорофєєва вразила фанів новим іміджем

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Співачка похвалилася ефектної зачіски з косичками

Надя Дорофєєва не сумує на карантині і не втомлюється розважати й веселити своїх шанувальників. Ювілей співачки також випав на період самоізоляції - своє 30-річчя їй довелося святкувати вдома в компанії лише коханого чоловіка Володимира Дантеса замість запланованої поїздки до Барселони. Проте зірка не засмутилася і від душі подякувала всім за щирі слова і зворушливі жести у цей день. Тепер же Надя придумала нову розвагу і вразила фанів зміною іміджу.

Своїм новим зухвалим чином Дорофєєва похвалилася в Instagram. Задоволена співачка продемонструвала свою нову зачіску – вона заплела собі багато косичок. Яскравий лук виконавиця доповнила легким макіяжем і футболкою оверсайз сірого кольору.

При цьому Надя зробила колаж з 4 фотографій, на яких позує, грайливо показуючи язик на камеру.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нова зачіска зірки припала до смаку її шанувальникам - знімок набрав понад 170 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

  • Красуня
  • Прикольно!
  • Гарненька
  • Те відчуття коли не знаєш, що написати)
  • На стилі
  • Кіски вам дуже до лиця, коли кучерики будуть?
  • Африканська дівчина Надя
  • Волосся стають хвилею, після відкриття кісок і це так красиво
  • Шалено красива
  • Кайф просто
  • Ееее чому така красива
  • Обожнюю кіски
  • найяскравіша
  • Тобі дуже йде з кісками

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва поділилася своїм "постільним настроєм" і показала різні настрої і типажі дівчат на карантині, чим потішила шанувальників.

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