Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем

Надя Дорофеева не унывает на карантине и не устает развлекать и веселить своих поклонников. Юбилей певицы также выпал на период самоизоляции - свое 30-летие ей пришлось праздновать дома в компании лишь любимого мужа Владимира Дантеса вместо запланированной поездки в Барселону. Однако звезда не расстроилась и от души поблагодарила всех за искренние слова и трогательные жесты в этот день. Теперь же Надя придумала новое развлечение и поразила фанов сменой имиджа.

Своим новым дерзким образом Дорофеева похвасталась в Instagram. Довольная певица продемонстрировала свою новую прическу – она заплела себе много косичек. Яркий лук исполнительница дополнила легким макияжем и футболкой оверсайз серого цвета.

При этом Надя сделала коллаж из 4 фотографий, на которых позирует, игриво показывая язык на камеру.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Новая прическа звезды пришлась по вкусу ее поклонникам - снимок набрал более 170 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

Красотка

Прикольно!

Хорошенькая

То чувство когда не знаешь что написать)

На стиле

Косички вам очень к лицу, когда кудряшки будут?

Африканская девушка Надя

Волосы становятся волной, после открытия косичек и это так красиво

Безумно красивая

Кайф просто

Ееее почему такая красивая

Обожаю косички

Самая яркая

Тебе очень идет с косичками

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева поделилась своим "постельным настроением" и показала разные настроения и типажи девушек на карантине, чем позабавила поклонников.