Дерзкая и стильная: Надя Дорофеева поразила фанов новым имиджем

Певица похвасталась эффектной прической с косичками
Надя Дорофеева не унывает на карантине и не устает развлекать и веселить своих поклонников. Юбилей певицы также выпал на период самоизоляции - свое 30-летие ей пришлось праздновать дома в компании лишь любимого мужа Владимира Дантеса вместо запланированной поездки в Барселону. Однако звезда не расстроилась и от души поблагодарила всех за искренние слова и трогательные жесты в этот день. Теперь же Надя придумала новое развлечение и поразила фанов сменой имиджа.
Своим новым дерзким образом Дорофеева похвасталась в Instagram. Довольная певица продемонстрировала свою новую прическу – она заплела себе много косичек. Яркий лук исполнительница дополнила легким макияжем и футболкой оверсайз серого цвета.
При этом Надя сделала коллаж из 4 фотографий, на которых позирует, игриво показывая язык на камеру.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Новая прическа звезды пришлась по вкусу ее поклонникам - снимок набрал более 170 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева поделилась своим "постельным настроением" и показала разные настроения и типажи девушек на карантине, чем позабавила поклонников.