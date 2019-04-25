Погляд до мурашок: Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото

Шанувальники засипали улюблену співачку компліментами
Тіна Кароль не перестає балувати своїх шанувальників ефектними фото - співачка регулярно демонструє стильні і жіночні, а часом і відверті, наряди, а також ділиться фото зі зйомок і світських заходів. На новому знімку поп-діва просто-таки заворожила фанів глибиною свого погляду.
На опублікованому в Instagram фото Тіна позує в ніжному вбранні в фіолетово-синю смужку і з квітковим малюнком. Чарівний образ доповнюють красиво укладені локони і фірмова червона помада, але головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Саме це і відзначили підписникив своїх коментарях, залишивши також безліч компліментів красі Кароль.
Нагадаємо, син Тіни Кароль, 10-річний Веніамін підтримав маму у фіналі Голосу країни 9. Хлопчик живе і навчається у Великобританії, тому проводить з мамою не так багато часу, як хотілося б. Шанувальники відзначили, що він разюче схожий на покійного батька Євгена Огіра.
До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.