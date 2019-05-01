Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу

Співачка виглядає просто приголомшливо
Схоже, Тіна Кароль вирішила на час свят відійти від образу розкішної діви і показує більш ніжну і домашню свою сторону. Так, раніше співачка зворушила фанів фото з підрослим сином Веніаміном, зробленим на Великдень. Тепер же артистка полонила шанувальників милим знімком, на якому вона зображена без макіяжу.
Ніжне фото було опубліковано на фан-сторінці Кароль. На ньому Тіна, одягнена в джинсову куртку, зробила селфі в машині, лукаво посміхаючись, при цьому на її обличчі практично немає косметики.
Шанувальники тут же закидали улюблену співачку захопленими компліментами, розчулюючись її натуральній красі.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото. Головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.
До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.