Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка виглядає просто приголомшливо

Схоже, Тіна Кароль вирішила на час свят відійти від образу розкішної діви і показує більш ніжну і домашню свою сторону. Так, раніше співачка зворушила фанів фото з підрослим сином Веніаміном, зробленим на Великдень. Тепер же артистка полонила шанувальників милим знімком, на якому вона зображена без макіяжу.

Ніжне фото було опубліковано на фан-сторінці Кароль. На ньому Тіна, одягнена в джинсову куртку, зробила селфі в машині, лукаво посміхаючись, при цьому на її обличчі практично немає косметики.

Шанувальники тут же закидали улюблену співачку захопленими компліментами, розчулюючись її натуральній красі.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

"Королева) Волоссячко, оченята, гууубкиии!"

"Наша лапочка, така мила, я не могууу"

"Така сонячна, цей теплий погляд заспокоює і каже, що все буде добре, все вийде . Дякую, кохана Тіна,за твоє тепло"

"Наша королева"

"Красотуля наша"

"Ніжна і справжня"

"Ааааайййй.. Як гарно"

"Ура-ура. Щось новеньке. Сумно без Голосу - свіжих фоточек і відео кумира"

"Просто і дуже мило, без лиску, але так душевно"

"Вона такааааая красива. Нереальна просто..."

"Лялечка"

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото. Головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.