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Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2019 - 17:19
Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка виглядає просто приголомшливо

Схоже, Тіна Кароль вирішила на час свят відійти від образу розкішної діви і показує більш ніжну і домашню свою сторону. Так, раніше співачка зворушила фанів фото з підрослим сином Веніаміном, зробленим на Великдень. Тепер же артистка полонила шанувальників милим знімком, на якому вона зображена без макіяжу.

Ніжне фото було опубліковано на фан-сторінці Кароль. На ньому Тіна, одягнена в джинсову куртку, зробила селфі в машині, лукаво посміхаючись, при цьому на її обличчі практично немає косметики.

Шанувальники тут же закидали улюблену співачку захопленими компліментами, розчулюючись її натуральній красі.

Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжуФото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

  • "Королева) Волоссячко, оченята, гууубкиии!"
  • "Наша лапочка, така мила, я не могууу"
  • "Така сонячна, цей теплий погляд заспокоює і каже, що все буде добре, все вийде . Дякую, кохана Тіна,за твоє тепло"
  • "Наша королева"
  • "Красотуля наша"
  • "Ніжна і справжня"
  • "Ааааайййй.. Як гарно"
  • "Ура-ура. Щось новеньке. Сумно без Голосу - свіжих фоточек і відео кумира"
  • "Просто і дуже мило, без лиску, але так душевно"
  • "Вона такааааая красива. Нереальна просто..."
  • "Лялечка"

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото. Головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.

 

 

Не повірю, що дозволяє собі таке: Тіна Кароль шокувала фанів (відео) Як же схожий на тата: Тіна Кароль зворушила фанів фото з сином, що подорослішав
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