Як же схожий на тата: Тіна Кароль зворушила фанів фото з сином, що подорослішав

Співачка сходила з Веніаміном на великодню службу
Популярна співачка Тіна Кароль відсвяткувала Великдень разом з 10-річним сином Веніаміном, який на свята приїхав в Україну з Великобританії, де він живе і навчається. Мама влаштувала хлопцеві активну програму - вони встигли сходити на балет, а також він підтримував маму у фіналі шоу Голос країни 9. На свято ж мама з сином по традиції вирушили до церкви на великодню службу. Зворушливим спільним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Facebook.
На знімку Веня з мамою відображені в храмі. На хлопчику гарна вишиванка, а в руках він тримає великодній кошик з запаленою свічкою. Тіна ж покрила голову білою хусткою в горошок.
"Христос Воскрес!" - написала виконавиця.
Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (facebook.com/tina.karol)
Підписники Кароль також привітали її зі святом і в черговий раз відзначили, що Веніамін - просто-таки копія свого покійного батька Євгена Огіра.
Відзначимо, що в цьому році Великдень співпав для Тіни і з сумною датою - 28 квітня 2013 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням з життя пішов її коханий чоловік. Вони встигли прожити в шлюбі всього п'ять років, а плодом їхньої любові став Веня.
Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото.
До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.