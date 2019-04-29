Як же схожий на тата: Тіна Кароль зворушила фанів фото з сином, що подорослішав

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка сходила з Веніаміном на великодню службу

Популярна співачка Тіна Кароль відсвяткувала Великдень разом з 10-річним сином Веніаміном, який на свята приїхав в Україну з Великобританії, де він живе і навчається. Мама влаштувала хлопцеві активну програму - вони встигли сходити на балет, а також він підтримував маму у фіналі шоу Голос країни 9. На свято ж мама з сином по традиції вирушили до церкви на великодню службу. Зворушливим спільним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Facebook.

На знімку Веня з мамою відображені в храмі. На хлопчику гарна вишиванка, а в руках він тримає великодній кошик з запаленою свічкою. Тіна ж покрила голову білою хусткою в горошок.

"Христос Воскрес!" - написала виконавиця.

Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (facebook.com/tina.karol)

Підписники Кароль також привітали її зі святом і в черговий раз відзначили, що Веніамін - просто-таки копія свого покійного батька Євгена Огіра.

"Як же синочок схожий на тата. Зі святом Вас. Христос Воскрес"

"Привітання з Чилі, бажаю вам благословень від Бога, ви прекрасна людина, я завжди слухаю ваші пісні, навіть якщо ви не розумієте їх, але ваш тон голосу красивий і ваш ангельський погляд"

"Воістину Воскрес!!! Ви чарівні!!! Щастя, любові та тепла!!!"

"Воістину воскрес! Тіночко Вас із Веніаміном також зі святом! Найкращі побажання для Вас і Вашої родини"

"Воїстину воскрес!!! Здоров'я Вам, і синочку Будьте щасливі!!!"

"Любо глянути!"

"Ви прекрасні!!!!! Щастя Вам!"

"Яке гарне мамине сонечко! Здоров'я вам і успіхів!"

"Воістину Воскрес! P. s....,які ви вже великі )"

Відзначимо, що в цьому році Великдень співпав для Тіни і з сумною датою - 28 квітня 2013 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням з життя пішов її коханий чоловік. Вони встигли прожити в шлюбі всього п'ять років, а плодом їхньої любові став Веня.

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.