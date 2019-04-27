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"Що за подряпини на спині?" Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2019 - 11:53
"Що за подряпини на спині?" Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальників танцюриста надзвичайно зацікавили подряпини на його спині

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма останнім часом розчулював шанувальників зворушливими сімейними фото - то романтичний знімок з дружиною покаже, то ніжний кадр з сином. Однак на цей раз він явно вирішив додати вогню і поділився у своєму Instagram пікантним фото з виступу.

На ньому Влад зображений під час танцю, при цьому він вже без футболки і красномовно тримається за ремінь брюк, явно збираючись зняти і їх. Шанувальники прийшли в захват від м'язистого торсу танцюриста, проте багато хто також звернули увагу на подряпини на його спині.

&quot;Що за подряпини на спині?&quot; Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фани тут же почали навперебій цікавитися, звідки ж вони взялися, а також залишати компліменти спортивній формі Влада.

  • "А плечі чого поцарапані...під час танцю?"
  • "Владе, ви що там робите?"
  • "Ой ))) ну ФСе"
  • "Вау! Ось це Красунчик"
  • "Круто! Нагадує Брюса Лі. Тільки подряпини не з того боку..."
  • "Ну це виразно пожежа"
  • "Культурист"
  • "Що за подряпини на спині?))"
  • "А що зі спиною? Хто побив?))"

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською з проекту "Танці з зірками", де він не тільки танцює, а ще й співає.

До речі, Влад Яма розповів, чому не показує обличчя сина. За його словами, він остерігається заздрісних поглядів і не хоче виставляти своє щастя напоказ.

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