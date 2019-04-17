"Початок вокальної кар'єри": Влад Яма вразив мережу відео з Наталією Могилевською

Танцюрист і хореграф продемонстрував свої співочі таланти
Зараз Влад Яма - відомий хореограф, успішний танцюрист і суддя різноманітних шоу, а почалося все з проекту "Танці з зірками" більше десяти років тому. Тоді він танцював у парі з Наталією Могиелвской, з якою вони в підсумку посіли друге місце. Примітно, що тоді Влад вразив не тільки своїм танцювальним талантом, але і ... співочим.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував архівне відео з одного з їх з Наталею виступів. У ролику юні Яма і Могилевська одягнені в елегантні білі вбрання і виконують початок відомої пісні "Дві зірки" - так-так, хореограф теж співає, і досить непогано! Після чого пара залишає мікрофони на стійках і все ж крутиться в красивому танці.
Відео: (instagram.com/vladyama_official)
"Початок вокальної кар'єри with @nataliya_mogilevskaya Це 2007, дитинко #двезвезды #двесветлыхповести #танці", - прокоментував публікацію Яма, який у відродженому проекті "Танці з зірками" виступав уже в ролі зоряного судді.
Підписники знаменитості прийшли в невимовний захват від такого відео і зазначили, що Влад і Наталія були їх улюбленою парою.
Нагадаємо, нещодавно Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином.
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