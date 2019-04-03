Сімейна ідилія: Влад Яма зачарував ніжним фото з дружиною

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Знаменитий хореограф відправився на відпочинок з родиною

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма, який раніше пояснив, чому не показує обличчя сина, зворушив шанувальників новим ніжним фото зі своєю коханою дружиною Ліліаною. Судячи з опублікованого в Instagram знімку, сімейство вирушило на відпочинок.

На фото чоловік і дружина сидять поруч у літаку і мило тримаються за руки. На третьому сидінні видно верхівку голови їх синочка Леона.

"За руки - і в дорогу... Куди ж, є ідеї?..." - підписав публікацію Влад.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Підписники щосили будують припущення, а також розчулюються зворушливому знімку і бажають сімейству гарного відпочинку.

"Дай-но вгадаю з першого разу-однозначно ВІДПОЧИВАТИ,і не важливо куди,якщо за ручкии разом";

"Хіба не все одно..куди? ))...якщо разом. і за руки))";

"Дуже милі";

"Які Ви класні, гарного відпочинку, обожнюю Вас";

"Відпочивати";

"Де тепло й океан ласкавий або море...";

"Такі класні! )";

"Гарна пара";

"Відмінного відпочинку";

"Куди б не поїхали, головне разом і з синулькой! Приємної подорожі і відпочинку!!! А на батьківщину в Запоріжжя Влад приїжджає на машині";

"Ааа руденький малиш, Владькина порода)", - пишуть зачаровані фолловери.

Відзначимо, що раніше Ліліана поділилася чарівним сімейним відео, на якому вони з чоловіком і сином прогулюються біля води на заході сонця, тримаючи дитину за руки і весело підкидаючи його вгору. При цьому вони були зняті зі спини, так що обличчя малюка, як і раніше, залишилося прихованим від публіки.

Відео: (instagram.com/liliya_yama)

Від ролика буквально віє любов'ю і теплими родинними відносинами. Де було знято відео, дружина Ями не розповіла.

Нагадаємо, раніше Влад Яма поділився зворушливим фото з сином. Таким чином Влад привітав усіх з днем сина.

Ми також писали, що Влад Яма зачарував осінньої фотосесією з дружиною.