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"Пацани": Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2019 - 20:40
"Пацани": Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма вийшов на прогулянку разом зі своїм сином

Популярний український танцівник і хореограф Влад Яма, який нещодавно зачарував ніжним фото з дружиною, показав новий знімок зі своїм підрослим сином. Нове фото Яма виставив на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, що Влад проводить час з сином на озері, де плавають качки. При цьому Влад сильно сміється, а його син дивиться вздовж озера.

&quot;Пацани&quot;: Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином

Влад Яма з сином (фото: instagram.com/vladyama_official)

Користувачі мережі також прокоментували сімейне фото відомого хореографа.

  • "Як щиро. Здоров'я вам, хлопчики";
  • "Живі не постановочні фото найкраще";
  • "Мужики";
  • "Милі";
  • "Напевно татко анекдот розповів! Миленько";
  • "Скільки хлопцю років?";
  • "Дуже мила фотографія";
  • "Фото супер!";
  • "Ух які позитивні";
  • "Прогулянки на свіжому повітрі з сином - добре";

Нагадаємо, що Влад Яма розповів чому не показує обличчя сина. За його словами, він остерігається заздрісних поглядів і не хоче вставляти своє щастя напоказ.

Хореограф зазначив, що у нього в родині настільки все добре, що йому і так багато заздрять. А якщо він покаже обличчя свого сина, то заздрісних людей стане ще більше.

Раніше повідомлялося про те, що Влад Яма поділився зворушливим фото з сином, на якому він ніжно обіймає малюка. Таким чином Влад привітав усіх з днем сина.

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