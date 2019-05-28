"Що Аня, що Настя": подруга Каменських розбурхала мережу апетитними формами в хижому бікіні

Настя Каменських і Аня Завгородня (фото: instagram.com/annchuk)

Настя і Потап відпочивають у Туреччині не самі, а з подругами Каменських

Настя Каменських і Потап відправилися в медовий місяць до Туреччини не одні. Відомо, що із зоряною парою також відпочивають подруги співачки, серед яких – Аня Андрійчук-Завгородня, дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив). І поки Позитив з Надею Дорофєєвою роз'їжджає по Україні з концертами, його дружина ніжиться під жарким турецьким сонцем із зоряною парою молодят, про яких зараз говорять буквально всі українські ЗМІ.

Відзначимо також, що Анна Завгородня – краща подруга Каменських. Вони дуже часто з'являються одна у одної в соцмережах, відпочивають разом. Більш того, Каменських часто з'являється в одязі від бренду Завгородньої, яка також є дизайнером.

Тепер же привернула увагу шанувальників "апетитна" поява подруги Насті. Так, на своїй instagram-сторінці Завгородня опублікувала серію жарких фото, на яких вона позує у відкритому бікіні насиченого жовтого кольору з леопардовим принтом. Також свій пляжний образ дружина Позитива доповнила досить оригінальними аксесуаром – то сонцезахисними окулярами на пів обличчя, чи то все ж козирок.

"Рай", - лаконічно підписала парочку фотографій Аня Завгородня.

Дружина Олексія Завгороднього (Позитив) на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/annchuk)

Підписники Завгородньої також поспішили залишити захоплені відгуки під її знімками:

Ох яка кішечка!

Що Аня, що Настя - обидві очей не відірвати! Ось такими повинні бути дівчата! З фігурою, з гумором!!!! Так тримати, дівчата!

Чарівно шикарна!

Аня, фігура у вас залік!

Бомба – красуня!

Кендалл Дженнер?))

Суперський купальник!

Дуже підтягнута, крута фігурка!

Фігура - топ!

Ідеальна красуня! Обожнюю тебе)

Олексій і Анна Завгородні (фото: instagram.com/annchuk)

Настя Каменських і Аня Завгородня (фото: instagram.com/annchuk)

Зазначимо, що Настя Каменських також не відстає від своєї подруги. Раніше співачка опублікувала кілька не менш привабливих фото. На знімках Настя позує у відвертому бікіні оливкового кольору. При цьому купальник виконаний в білизняному стилі.

Також нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото.